Pericolo zona rossa, Fugatti: «Test antigenici influenzano i dati ma il livello dei contagi aumenta»

Nel giorno dove il ministro Speranza annuncia che anche la Pasqua 2021 sarà blindata a causa del Covid-19 il governatore della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti invita a fare attenzione dopo la crescita dei contagi degli ultimi giorni.

«In Trentino i dati, anche di oggi, sono gravi – spiega il governatore – e la percentuale di positività è 8,6 %, al di sopra della media nazionale. È vero che noi facciamo i tamponi antigenici sui sintomatici e questo influenza i dati ma è un dato sicuramente elevato cresciuto negli ultimi giorni.»

Qualcuno parla di terza ondata, altri di colpo di coda, ma l’unica cosa che balza agli occhi è che dopo un sensibile calo delle ospedalizzazioni, calate in 20 giorni di oltre 200 unità ora i ricoveri ricominciano a crescere insieme all’occupazione dei reparti di terapie intensive.

«Se guardiamo i dati di oggi vediamo che le terapie intensive sono in crescita – riprende Maurizio Fugatti – un più 3 che non si vedeva da qualche giorno. I ricoveri sono stabili, 16, nella media delle ultime due settimane, non ai livelli dei 30 del passato, ma comunque un numero di forte attenzione».

L’unico aspetto positivo sono i vaccini che in Trentino vengono somministrati molto velocemente. Le prenotazioni fra gli over 80 hanno raggiunto quota 18 mila, cioè quasi il 70% degli ultraottantenni residenti in Trentino. La nostra regione è in testa a tutte le regioni come somministrazione dei vaccini, «nella speranza – ha ribadito ieri in conferenza stampa Fugatti – che continuino ad arrivare»

Ieri mattina risultavano somministrate in totale 38.716 dosi, compresi i 13.951 richiami e le 6.964 dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani.

La paura comunque è di finire in zona rossa e il governatore lo sa bene: «Sapremo della classificazione del Trentino venerdì dall’Iss, sicuramente i dati testimoniano una crescita del livello di contagio e quindi staremo a vedere quale sarà la classificazione.»

Fugatti, insieme a tutti gli altri governatori hanno fatto una precisa richiesta al Governo: «Vogliamo che la classificazione parta dal lunedì e non dalla domenica per non mettere in difficoltà le categorie interessate dalle eventuali restrizioni».

Fugatti ha nuovamente sottolineato che è necessario «rivedere l’elenco delle attività economiche che mettono a rischio la tenuta sistema sanitario perché possono agevolare la diffusione del virus, le quali non possono riprendere e vanno indennizzate, dando invece alle altre la possibilità di riaprire in sicurezza. Questa valutazione deve però avvenire sulla base di criteri e studi scientifici che tengano conto della situazione attuale e non solo sulla scorta di quanto già attuato nelle prime fasi della pandemia. Questa valutazione deve però avvenire sulla base di criteri e studi scientifici che tengano conto della situazione attuale e non solo sulla scorta di quanto già attuato nelle prime fasi della pandemia»

Sulle restrizioni il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo durerà fino al 6 aprile non prevede nessun allentamento delle restrizioni in vigore. I dati in crescita, ieri quasi 17 mila contagi in Italia, «impongono – ha detto Speranza – la massima attenzione in questo ultimo miglio che stiamo percorrendo»

Inoltre è bene ricordare come sia in vigore da ieri il nuovo decreto legge che proroga le zone a colori che suddividono le regioni in diversi livelli di rischio, e il divieto di spostamento tra le regioni fino al 27 marzo.

Niente riaperture invece per palestre, impianti sportivi, oratori e gli istituti cultura e piscine. Allo studio invece un protocollo di sicurezza per i ristoranti che hanno qualche speranza di ritornare presto alla normalità.