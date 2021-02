Maurizio Fugatti: «Dall’indice Rt Trentino ancora in zona arancione. Attendiamo ufficialità»

Le misure di contenimento del Covid alla luce del dilagare delle varianti e di una situazione di aumento generalizzato un po’ in tutt’Italia sono state al centro di un nuovo confronto fra i presidenti delle Regioni e Province autonome ed i ministri Gelmini e Speranza.

Il presidente trentino, Maurizio Fugatti, che ha partecipato all’incontro con l’assessore alla salute Stefania Segnana, ha posto l’accento sulla necessità di aggiornare i parametri che regolano le aperture e chiusure di attività economiche e sociali, concordando al tempo stesso con la proposta di spostare dalla domenica al lunedì il termine per l’entrata in vigore delle misure che l’attribuzione delle varie colorazioni stabiliti dall’Istituto superiore di sanità comporta.

E si attende nel frattempo di conoscere quale sarà il nuovo colore deciso per il Trentino: “Una comunicazione – ha ricordato Fugatti – che di prassi viene fatta di venerdì e che ovviamente attendiamo assieme ai nostri concittadini ed alle nostre imprese. Al momento – ha aggiunto il presidente – non abbiamo anticipazioni ma sembra che l’indice Rt, il valore che gioca un ruolo importante nei calcoli dell’Iss, non venga dato in crescita, ma in leggero calo. Gli altri valori dei parametri, pur se in peggioramento, sono in linea con quelli della scorsa settimana. Attendiamo comunque la classificazione prevista per domani”. Ma dal Ministero delle autonomie per voce del Ministro amico della Giunta Fugatti Mariastella Gelmini si respirerebbe un’aria positiva sulla nuova classificazione del Trentino per domani. Il Trentino infatti dovrebbe rimanere ancora in zona Arancione.

