Madonna Bianca: spaccata vicino alla piscina. Rubati tutti gli oggetti di valore dall’auto

Aveva deciso di concedersi alcune ore in piscina al termine della sua giornata lavorativa per scaricare stress e stanchezza. Purtroppo però non è stata una buona idea. La donna ha parcheggiato l’auto in via Bettini, poco distante dal centro piscine e per paura di vedere saccheggiato il suo armadietto all’interno della struttura ha nascosto tutti gli oggetti di valore dentro l’abitacolo della macchina.

E’ rimasta in piscina dalle 19 alle 20.20. Al suo ritorno ha trovato una brutta sorpresa: il finestrino era in frantumi e all’interno non c’era traccia degli oggetti di valore. Sono spariti portafogli, cellulare, occhiali da sole, documenti e altri beni, unica fortuna: i ladri hanno lasciato nel bauletto le chiavi di casa. Magra consolazione, ma di questi tempi…

Nella zona i furti a danno delle autovetture sono cosa nota e purtroppo molto frequente. Ci sono alcune telecamere di video sorveglianza che potrebbero dare una mano ad identificare i ladri.

