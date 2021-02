Fra gli oggetti ritrovati nel Comune di Trento anche delle valvole per motori

Smarriti in soli 13 giorni nel mese di febbraio documenti in quantità industriale (12 in 13 giorni di cui 8 di persone residenti in città) con la citazione per lo smarrimento più originale che va alle valvole per motori.

Questo è quanto ritrovato dal 5 al 18 febbraio nel comune di Trento. Non mancano i cellulari (marca Redmi e I-Phone), l’orologio di marca (Sector) che confermano quanto sia distratta la gente specialmente in una stagione come quella invernale, dove l’abbigliamento è ricco di tasche e quindi le possibilità di riporre oggetto sono quasi infinite.

Anche per questo mese sono confermate le stesse modalità di ritiro o visone degli oggetti rinvenuti. All’ufficio dedicato si accede unicamente previo appuntamento telefonico concordato al numero 0461-884351 nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

Chi ritiene di riconoscere oggetti di proprietà tra quelli di seguito elencati, deve presentarsi con un’idonea documentazione che ne attesti il legittimo possesso.

Di seguito l’elenco aggiornato al 18 febbraio:

05/02/2021 documenti di L.D. Trento

05/02/2021 documenti di F.L. Trento

08/02/2021 documenti di O.G. Trento

09/02/2021 documenti di C.M. Trento

09/02/2021 documenti di B.B. Mezzolombardo (Tn)

09/02/2021 documenti di M.S. Trento

09/02/2021 documenti di I.S.G. Trento

11/02/2021 valvole per motori di C.T.R. Trento

11/02/2021 documenti di B.V. Trento

12/02/2021 documenti di C.R. Trento

12/02/2021 documenti di G.L.

15/02/2021 telefono cellulare marca Redmi colore blu

15/02/2021 orologio da uomo marca Sector

16/02/2021 telefono cellulare I-Phone colore nero

17/02/2021 documenti di B.Y. Ton (Tn)

18/02/2021 documenti di P.S. Trento