Ciclabile Gocciadoro: l’intervento della Lega e del presidente della Società Botanica Italiana

Sul progetto di ciclabile che costerebbe 1.250 euro al metro e che stravolgerebbe la parte più selvaggia del parco di Gocciadoro interviene la Lega con un documento a firma di Gianni Festini Brosa che nella scorsa consiliatura era stato il presidente della Commissione Ambiente.

“Ho sempre sostenuto l’importanza di difendere gli ambiti naturali del nostro territorio, anche durante il mio mandato da Presidente della commissione ambiente del consiglio comunale di Trento. Proprio in quel periodo era stato esaminato il progetto che prevede la realizzazione dei percorsi lungo il tracciato del Rio Salè per far meglio conoscere quella parte di “natura” che ancora resiste, incuneata nella città.

La commissione aveva anche effettuato un sopralluogo per conoscere non solo il percorso del torrente, ma anche gli ambienti che accompagnano la sua discesa verso il fondovalle. Il sopralluogo realizzato in quell’occasione aveva mostrato con chiarezza che se da un lato era abbastanza semplice la creazione di un percorso pedonale su sentieri, dall’altro, la realizzazione di un tracciato ciclabile si mostrava molto complessa ed avrebbe necessitato di importanti strutture di supporto per completarsi.

Quindi a chi oggi insiste nel forzare la mano verso il volere per forza che nel progetto si inserisca il collegamento ciclabile, molto costoso e di certo impattante noi ricordiamo che è molto più importante mantenere un equilibrio tra uomo e natura, rispettando le caratteristiche dell’ambiente ed i tempi e le priorità della nostra società”.

In prospettiva di una gestione del bilancio che dovrà essere fatta all’insegna delle priorità, la Lega è dell’idea che si debba intervenire prima sull’esistente con una completa sistemazione delle ciclabili esistenti rilanciando l’idea di utilizzare una strada agricola esistente il cui proprietario ne consentirebbe l’utilizzo per non intaccare la vegetazione di pregio esistente.

La battaglia del Comitato per la Tutela del Bosco Storico di Gocciadoro sta andando ben oltre i confini provinciali. E’ di ieri la nota di protesta inviata da Fabio Garbari Presidente della Società Botanica Italiana e già direttore dell’Orto Botanico di Pisa: “Protesto vivamente per l’insensata pista ciclabile a Gocciadoro. Da ragazzo partivo per una passeggiata da Mesiano di Povo, dove la mia famiglia aveva una casa, un orto e un vigneto, raggiungevo Piazza Vicenza passando per bellissimi sentieri, boschi e prati di Gocciadoro. Una gioia profonda, nel silenzio rotto dal canto degli uccelli. Sia fatta una ciclabile da altra parte!”

