Anche i Comuni di Novella e Cavareno aiutano gli anziani sopra gli 80 anni a prenotare il vaccino anti Covid

Anche i Comuni di Novella e Cavareno intendono aiutare gli anziani over 80 a effettuare la prenotazione online del vaccino anti Covid-19.

A NOVELLA SUPPORTO IN TUTTE LE FRAZIONI – Come spiega l’assessore Monica Flor in un avviso diffuso dal Comune di Novella, le persone anziane residenti che hanno diritto a essere vaccinate e non riescono a prenotarsi, perché non sono in possesso degli strumenti necessari ad accedere al servizio Cup online dell’Azienda Sanitaria provinciale o perché non possono contare su un familiare che li aiuti nelle operazioni, potranno rivolgersi agli uffici comunali di ogni frazione, dove verrà offerto loro il supporto di un impiegato per la prenotazione.

Nell’avviso l’assessore ricorda inoltre che è necessario portare con sé la tessera sanitaria.

Pubblicità Pubblicità

AIUTO TELEFONICO A CAVARENO – Come detto in apertura, anche a Cavareno è stato attivato il servizio di supporto alla prenotazione del vaccino contro il Covid-19 per le persone anziane over 80, in particolare per coloro che non hanno la possibilità di essere aiutati da un familiare.

Le persone che devono effettuare la prenotazione e hanno difficoltà con la registrazione online, possono chiamare il numero 0463.850106 interno 1 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 tenendo a portata di mano la tessera sanitaria blu, in modo che l’operatore possa così prenotare l’appuntamento presso il Servizio Sanitario Provinciale.

Pubblicità Pubblicità