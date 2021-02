Fino al 15% di sconto alle famiglie che aderiscono a Sanifonds con l’EuregioFamilyPass

Un altro passo compiuto a favore delle famiglie trentine che esprime tutta la volontà del territorio di diventare “amico delle famiglie” e favorirne il benessere e la crescita.

L’Agenzia provinciale per la famiglia, natalità e politiche giovanili ha promosso un accordo con Sanifonds e l’EuregioFamilyPass che rende ancora più conveniente l’adesione dei familiari al fondo sanitario integrativo provinciale. Lo sconto che il Consiglio di Amministrazione di Sanifonds ha previsto per chi iscrive almeno 3 familiari (coniuge/figli) viene infatti incrementato per i possessori di EuregioFamilyPass, che è una card gratuita che offre alle famiglie scontistiche e promozioni tariffarie.

L’agevolazione si chiama “3+1” ed arriva fino al 15% sul valore della quota annuale di iscrizione che, a tariffa piena, è di 128 euro per il coniuge e di 75 euro per ciascun figlio minorenne. Grazie all’EuregiofamilyPass lo sconto sale dal 10% al 15%. E’ possibile presentare domanda a Sanifonds dal 15 marzo al 14 maggio 2021, valevole per il triennio 2021 – 2022 – 2023.

E’ on line sul sito di Sanifonds la campagna Sanifamily – Protegge chi ami per l’iscrizione dei familiari per il periodo 2021-2023. Le iscrizioni partono dal 15 marzo 2021. Ciascun dipendente iscritto potrà iscrivere la sua famiglia, accedendo da quest’anno a specifiche scontistiche: tra queste, quella riservata a chi iscrive 3 o più familiari, che arriva al 15% di sconto per i possessori dell’EuregioFamilyPass.

In sintesi, se il dipendente iscrive al fondo anche 3 propri familiari, presenti sulla certificazione di Stato di famiglia, ed è in possesso dell’EuregioFamilyPass, potrà beneficiare dello sconto del 15% su ciascuna quota annuale di iscrizione dei propri familiari. Grazie all’EuregiofamilyPass lo sconto sale dal 10% al 15%. Le condizioni d’uso prevedono: un’adesione volontaria con contribuzione a carico dell’iscritto (capofamiglia), con durata triennale e il relativo pagamento della quota annuale; l’iscrizione di tutti i familiari (coniuge/convivente e figli) presenti sullo stato di famiglia (non è necessario che i familiari siano fiscalmente a carico dell’iscritto).

Come aderire all’EuregiofamilyPass: la card è gratuita, è possibile ottenerla online sul portale https://fcard.trentinofamiglia.it/ e sono oltre 10.000 i pass finora rilasciati alle famiglie del Trentino. L’EuregioFamilyPass può essere richiesta da ogni genitore con almeno un figlio minore di 18 anni, residente in Trentino e in possesso della CPS – Carta Provinciale dei Servizi o SPID.

SANIFONDS: Sanifonds Trentino, operativo dal 2016, è il fondo istituito dalla Provincia Autonoma di Trento e dalle parti sociali per i lavoratori trentini. È un fondo a carattere territoriale, elemento che permette di calibrare le prestazioni offerte sulle specifiche esigenze del territorio. Sanifonds è un soggetto senza scopo di lucro ed è il primo fondo italiano pluri-comparto: gli iscritti sono oltre 60.000 tra dipendenti pubblici e privati del Trentino.

L’iscrizione dei dipendenti viene effettuata dal datore di lavoro in applicazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, nazionali, territoriali e/o aziendali, o previsti da regolamenti aziendali o da deliberazioni assunte nel rispetto dei rispettivi ordinamenti societari.

Per maggiori informazioni:

Sanifonds: https://sanifonds.tn.it/estendi-la-copertura-ai-familiari/

e-mail info@sanifonds.tn.it; tel. 0461.1919742