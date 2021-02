Discarica abusiva a Spini di Gardolo, ma nessun fa niente – IL VIDEO

Ci troviamo a Spini di Gardolo lungo la bretella che porta alla sede di una nota azienda di spedizioni e per questo molto trafficata sia da chi ci lavora, ma anche dai clienti.

Si farebbe prima ad individuare le tipologie di rifiuti che mancano, perché come testimonia il video girato da Silvio Chistè e postato sulla pagina Facebook “Un occhio su Spini di Gardolo”, sembra davvero non mancare nulla.

Ci sono rifiuti di certo lanciati dai mezzi in transito perché ben difficilmente qualcuno a piedi si avventurerebbe in mezzo a quel campo incolto tra l’altro col rischio di farsi sorprendere da qualcuno: altri hanno preferito lasciare le immondizie a bordo strada dove la recinzione è stata in gran parte divelta.

Sulla base di quello che si vede si può tranquillamente parlare di discarica abusiva a cielo aperto con tutti i problemi che ne derivano: ci troviamo in una zona disabitata di campagna dove non solo i topi la fanno da padroni.

Purtroppo è una situazione datata e conosciuta e come troppe volte succede, ci troviamo in un’area privata come privata è anche la strada, dove l’eventuale smaltimento dei rifiuti è affidato al proprietario che ovviamente se ne guarda bene di farlo.

Il Comune può solo intervenire in caso di grave rischio per la salute pubblica ed in questo caso potrebbero essercene gli estremi, con una bonifica del terreno che ne preveda anche la derattizzazione.

Della situazione è già stato informato anche il Consiglio di Circoscrizione nel corso della precedente legislatura, ma in pratica nulla si può fare se non a carattere d’emergenza.

La discarica si inserisce in un contesto alquanto degradato di Spini con Via dell’Ora del Garda che presenta molti tratti a rischio.

Oltre ai rifiuti abbandonati in più punti, in un boschetto che si trova a pochi metri dall’imbocco della strada che porta al terreno in questione spesso si crea un accampamento abusivo di nomadi che si trova in una situazione ideale seppur a pochi metri dalla linea ferroviaria della Trento-Malè.