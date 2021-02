Consorzio Cles Iniziative: innovazione e cambiamenti per gli eventi estivi

Interessanti novità, idee, spunti e proposte alternative per il calendario estivo degli eventi clesiani: queste le conclusioni emerse dell’annuale Assemblea dei Soci del Consorzio Cles Iniziative, l’associazione dei commercianti del capoluogo impegnata da più di vent’anni nella promozione del centro storico e delle sue attività, tenutasi in videoconferenza lunedì 22 febbraio scorso.

“Certamente si dovrà fare i conti, per l’organizzazione degli eventi, con la grossa incognita del Covid-19, il cui andamento e le eventuali misure restrittive non permettono una programmazione lungo termine”, come ha specificato il neo Presidente del Consorzio Massimiliano Fondriest.

Rinnovamento è la parola chiave che caratterizza la programmazione delle attività future, a partire dalla storica manifestazione estiva ‘Fiori e Colori’ per la quale è stata proposta una diversa titolazione.

La denominazione attuale, secondo il Presidente, è troppo generica e non fa marchio, non identificando nulla a livello locale. A questo proposito, Mara Leonardi e la Consigliera Comunale Stella Menapace – rispettivamente gestrici de Il Tabacchino e della gioielleria Preziosi Stella – hanno suggerito di coinvolgere bambini e ragazzi degli Istituti Comprensivi in un concorso di idee sul nuovo nome da dare a Fiori e Colori, un’ipotesi molto apprezzata da tutti gli associati.

Sono da rinverdire anche gli allestimenti floreali: finora i visitatori si fermavano solamente ad ammirare le piante e poi proseguivano oltre; si vorrebbe passare ad un percorso più interattivo, installando un minigolf posizionato tra corso Dante, via Roma e piazza Granda, accanto alle decorazioni floreali, con buche che fanno riferimento ai maggiori punti di interesse storico, artistico e turistico della valle (lago di Santa Giustina, i castelli, il Santuario di San Romedio, ecc.), realizzato in collaborazione con l’Apt Val di Non. Un’idea approvata da Andrea Widmann, Vicepresidente dell’A.P.T. Val di Non, nonché revisore dei conti del Consorzio.

“Un centro storico da vivere più che da guardare, tenendo ovviamente conto delle norme di sicurezza igienico-sanitarie in vigore”, ha sottolineato l’Assessore al turismo ed attrattività Amanda Casula. “Potremmo prendere in prestito il minigolf dalla Pro Loco di Malé e sottoporlo a manutenzione se necessario; sarebbe bello inoltre pensare di installare delle luminarie fisse per valorizzare l’identità la borgata e dei punti per scattare i selfie, valutando i costi dell’operazione”.

Elisabetta Visintainer, dell’omonima cartolibreria, per l’imminente primavera ha proposto un progetto sulle attività commerciali clesiane nel passato, presente e futuro, e la realizzazione di pannelli illustrativi con delle raccolte fotografiche storiche dei negozi con alle spalle almeno 50 anni di attività, per documentare la storia di Cles attraverso le sue botteghe.

E’ stata anche trattata una questione a cui il Presidente tiene molto e sulla quale si intende investire, ossia l’aggiornamento costante delle nuove tecnologie e social network, per una maggiore competitività e per una migliore promozione delle attività commerciali ed artigianali, e degli eventi in corso. Simone Molignoni del Ristorante Pizzeria Giardino ha quindi prospettato l’organizzazione di alcuni minicorsi tutoriali dedicati, in particolare sugli strumenti offerti dalla rete.

“In questo modo il Consorzio diventa un fornitore di servizi, offrendo supporto e risposte in materia agli associati” ha evidenziato Fondriest, che ha inoltre auspicato un rafforzamento dei rapporti con l’Apt e con la Strada della Mela e dei Sapori.

All’assemblea è intervenuto anche l’Assessore all’urbanistica Diego Fondriest in merito al restyling del centro storico, di cui si occuperanno, in una prima fase, i giovani dalle scuole elementari fino alle superiori, riuniti in gruppi di lavoro per definire esigenze e prospettive in veste di futuri cittadini.

Il nuovo Direttivo del Consorzio è così composto: Elisabetta Visintainer (Cartolibreria Visintainer), Cristina Flaim (Foto Flaim), Massimiliano Fondriest (Ristorante Antica Trattoria), Francesco Fox (Fox Moda) Simone Molignoni (Ristorante Pizzeria Giardino), Maria Cristina Paoli (Alimentari Paoli) e Massimiliano Stringari (Benetton Moda e Underwear).