Ciro Di Vito confermato alla guida dei Pubblici esercizi della Vallagarina

Dopo molti anni la Vallagarina torna ad avere la vicepresidenza dell’Associazione Pubblici esercizi del Trentino con Ciro Di Vito, (nella foto insieme a Fabia Roman) che è risultato il più votato nel corso del consiglio provinciale che ha nominato alla presidenza Fabia Roman, che era subentrata lo scorso anno a Giorgio Buratti, lo storico presidente scomparso prematuramente.

La nomina di Di Vito alla vicepresidenza è il riconoscimento alla vasta rappresentatività dell’Associazione all’interno della Sezione Autonoma di Rovereto e Vallagarina,che negli ultimi anni ha visto crescere in maniera importante il numero degli iscritti.

Di Vito, 51 anni, titolare del Millennium Caffè da Ciro di Villa Lagarina, è fresco di conferma alla guida dei colleghi della sezione autonoma di Rovereto e Vallagarina al termine di una partecipata assemblea, nel corso della quale è stato nominato anche il nuovo Consiglio di sezione, che ha visto parecchie novità: insieme a Di Vito, infatti, ci sono Elisa Berti (Dolce Sacco), Stefania Contro (Caffetteria Bontadi), Vittorio Ruele (Snack Bar Mori), Mattia Romani (Pasticceria da Dario di Volano) oltre ai confermati Marco Campolongo (Stappomatto) e Fabrizio Simonetti (Caffè Excelsior).

Una squadra rinnovata per affrontare le delicate sfide che attendono un settore, quello dei pubblici esercizi e della ristorazione in generale, messo a dura prova dalle restrizioni messe in campo dal governo per contrastare il diffondersi del virus da Covid-19.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia e farò del mio meglio per rappresentare al meglio il gran numero di pubblici esercizi nostri associati che operano in Vallagarina – commenta Di Vito -. Dopo i cinque anni del primo mandato, nel quale ho potuto fare esperienza e conoscere da vicino il funzionamento degli organi associativi sia a Rovereto che a Trento, in questo secondo mandato mi sento pronto per assumermi le responsabilità proprie del mio ruolo, in questi mesi ho sentito molti colleghi, anche di quelli presenti in molte valli del Trentino, ho appreso problematiche, richieste ed esigenze che sono proprie di tutti noi ma anche legate ai singoli territori.

In Vallagarina siamo in tanti e come Associazione stiamo facendo tutto il possibile per supportare un comparto in difficoltà da molti mesi ormai. Abbiamo chiesto misure di sostegno economico sia a livello nazionale che provinciale, abbiamo messo in campo strumenti utili per il rispetto delle linee guida e dei protocolli da quando ci è stato concesso di riaprire ed anche nelle ultime settimane con l’asporto e le consegne a domicilio. Importante ed economicamente rilevante anche la battaglia vinta, insieme all’Associazione Ristoratori del presidente Marco Fontanari, per avere i buoni pasto dei dipendenti provinciali a commissione zero e senza costi per il pos”.

“Insieme al nuovo consiglio di sezione della Vallagarina, i cui componenti ringrazio fin d’ora per la disponibilità – conclude Di Vito –, cercheremo di far fronte alle specifiche esigenze dei nostri associati e di mettere in campo ogni ulteriore strumento utile per mantenere in vita le nostre aziende, che svolgono con professionalità ed abnegazione un fondamentale servizio per i lavoratori e, da sempre, rappresentano un insostituibile presidio di socialità ed aggregazione, indispensabili per mantenere vivi, sicuri e frequentati i nuclei urbani delle nostre città e dei nostri paesi”.