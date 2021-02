“Aspirazioni & Ispirazioni”: al via il bando Generazioni 2021

Torna l’appuntamento annuale con il bando per la progettazione culturale promosso dalle cooperative sociali Young Inside e Inside con il sostegno degli Uffici Politiche Giovanili delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol.

Il tema scelto per il 2021, “Aspirazioni & Ispirazioni”, invita a mettere in campo creatività e determinazione: in questo periodo di permanente incertezza, progettare è un modo per guardare al futuro e porre le basi per la ripartenza. Possono partecipare al bando associazioni, cooperative, fondazioni, comitati e gruppi informali che operano in Trentino e Alto Adige. Candidature entro il 31 marzo. Maggiori informazioni su www.generazioni.online.

L’anno passato, pur funestato da una pandemia dalle dimensioni globali, ha fatto emergere nei nostri territori una nuova voglia di progettare e di mettersi in gioco. “Generazioni“, che da diversi anni lavora in Trentino e in Alto Adige per sostenere energie, talenti e visioni, non ha mai fatto mancare il suo supporto, continuando a lavorare per incentivare la nascita di reti di collaborazione e progettazione.

Anche nel 2021, Generazioni vuol fare la sua parte per rispondere alla perdurante situazione di emergenza. Con il supporto degli Uffici Politiche Giovanili delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, promuove quindi un nuovo bando per la progettazione culturale. Il titolo, particolarmente evocativo, è “Aspirazioni & Ispirazioni“, con un sottotitolo che richiama gli universi che il bando vuole toccare: cultura, relazioni, giovani e territori.

“In questo lungo anno l’emergenza sembra aver acuito il divario generazionale“, spiega Francesca Viola, presidente di Young Inside. “Gli anziani rischiano maggiormente per la propria salute, ma i giovani ne subiscono gli effetti indiretti, con conseguenze psicosociali ed economiche preoccupanti. Con Bando Generazioni vogliamo investire nella forza propulsiva delle idee, unire le due province, valorizzare le zone marginali. Vogliamo inoltre lanciare un chiaro messaggio: la cultura, in sinergia con le altre politiche, può concorrere alla ripartenza dei territori, alla loro emancipazione e i giovani sono i protagonisti indiscussi di questo processo“.

“I giovani sono il nostro futuro e soprattutto in un momento come questo, con la pandemia che ha stravolto le nostre vite, riducendo in maniera significativa le possibilità di contatto e i momenti di confronto, il bando Generazioni vuole fornire una risposta significativa, premiando lo spirito e la creatività, da trasformare in azioni concrete, premiando la visione e la voglia di costruire che ogni protagonista vuol fare emergere“, aggiunge il vicepresidente e assessore alla Cultura italiana della Provincia autonoma di Bolzano, Giuliano Vettorato.

“Questo progetto in chiave regionale è un fantastico trampolino che è riuscito a fare rete e a valorizzare il lavoro che coinvolge ogni angolo dell’Alto Adige e del Trentino. I giovani devono essere i protagonisti del cambiamento, attraverso le loro voci, le loro storie, le loro ambizioni ed aspirazioni. Sostenerli attivamente con il contributo prezioso di professionisti della cultura è un primo fondamentale tassello di questo percorso, che sostengo con grande convinzione e passione“.

E ancora, l’assessore all’istruzione, università e cultura della Provincia autonoma di Trento, Mirko Bisesti: “VisualizzAzione è la parola chiave che dovrebbe condurci oggi nella trasformazione delle nostre ispirazioni e idee creative in azioni concrete. Il bando Generazioni mira precisamente a captare il fermento creativo che si agita nel tessuto sociale trentino e altoatesino, tra tutti quegli attori che ogni giorno si adoperano con ingegno e passione per superare le difficoltà attuali. Attraverso il bando ci lasciamo ispirare e diamo spazio concreto alle visioni di molti, con l’obiettivo di approdare a una condivisione concreta e tangibile, che si spinga oltre il limite della mera condivisione virtuale – sulla quale abbiamo dovuto ripiegare in questi mesi – e che ridia vigore al senso di appartenenza e di comunità“.

Il bando 2021

Il bando “Generazioni” 2021 si rivolge alle associazioni, cooperative, fondazioni, comitati, gruppi informali che operano in tutto il territorio regionale.

Il tema è “Aspirazioni & Ispirazioni“, con specifica attenzione ai territori e alle comunità in cui i progetti si inseriscono. Saranno premiate le proposte che valorizzano le specificità dei contesti, stimolando lo scambio tra realtà differenti e utilizzando la cultura come strumento per generare occupazione e forme di autonomia personale. A tutti i progetti selezionati sarà chiesta la redazione di un bilancio sociale per rendicontare le ricadute culturali e sociali sui territori coinvolti.

Generazioni riconosce e premia la collaborazione fra soggetti differenti, in ambito provinciale e regionale, con finanziamenti fino a 12.000 euro.

Le proposte devono essere inviate entro le ore 12.00 del 31 marzo 2021 con le modalità indicate sul bando. Tutte le informazioni sul bando sono su www.generazioni.online.

Nelle settimane di apertura del bando, il team di Generazioni sarà a disposizione dei progettisti attraverso tutti i canali disponibili: telefono, e-mail, ma anche video call in Skype o su altre piattaforme.

Young Inside e Inside

Le cooperative sociali Young Inside e Inside, con il sostegno degli Uffici Politiche Giovanili delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, hanno promosso dal 2014 sette bandi, per un totale di oltre 120 percorsi attivati sul territorio regionale. Le due cooperative organizzano inoltre ogni anno una rassegna di eventi culturali diffusi sul territorio delle province di Trento e Bolzano.