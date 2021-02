Via Poli a Mattarello: il divieto di transito non rispettato. Minella Chilà interroga la giunta

Dal gennaio dello scorso anno in Via Poli a Mattarello era stato introdotto il divieto di transito dalle 7,50 alle 8,05 ed al pomeriggio dalle 16 alle 16,15.

Lo scopo era quello di mettere in sicurezza l’entrata e l’uscita da scuola degli studenti, ma complice l’interruzione dell’attività didattica dovuta alla pandemia ed a causa di una segnaletica carente e poco chiara, i divieti vengono regolarmente disattesi.

A denunciare l’anomala situazione è la consigliera comunale Minella Chilà con un’interrogazione al sindaco ed all’assessore competente con la quale si chiede che il disservizio nella strada d’accesso alla scuola primaria di Via Poli sia risolto a breve.

Dalle fasce orario di divieto sono esclusi gli autobus di linea e di trasporto studenti, i veicoli dei residenti, ai mezzi di soccorso, nonché quelli adibiti al trasporto disabili che siano però facilmente identificabili.

Per la consigliera Chilà il divieto ha trovato il gradimento dei residenti, ma anche di molte genitori che in considerazione del percorso messo i sicurezza hanno deciso di far andare a scuola da soli i propri figli.

Una scelta favorita anche dall’istituzione del servizio di accompagnamento Pedibus. Ma come al solito non mancano “i furbetti” che transitano nonostante il divieto aiutati anche da una segnaletica non troppo esplicativa.

Prima di tutto mancano i dissuasori di velocità che non sono stati installati per permettere il passaggio degli autobus; poi il divieto è segnalato solo una transenna temporaneamente posizionata all’inizio ed alla fine di Via Poli con un semplice cartello appeso troppo poco appariscente per essere visto da tutti. In più manca un controllo da parte della Polizia Locale e quindi il transito in divieto non viene sanzionato.

Di certo non possono essere i “ nonni vigili” o i volontari del Pedibus a farlo. Manca anche una segnaletica verticale fissa che ricordi il divieto orario durante tutta la giornata. Chilà chiede che sia il Comune ad intervenire per porre fine alla criticità che potrebbe creare situazioni di pericolo.