Ravina e Romagnano chiedono una nuova ciclabile

Per il collegamento tra Ravina e Romagnano servono nuovi tratti di ciclopedonali. A chiederle direttamente al sindaco Ianeselli con una lettera aperta sono i rappresentanti della lista civica Insieme per Ravina e Romagnano che fa parte della maggioranza in consiglio circoscrizionale.

La prima richiesta è per un collegamento ciclabile tra Romagnano e Mattarello ed è segnalazione comune per entrambe le frazioni. Servirebbe anche per un collegamento con la ciclabile arginale sia in direzione Trento che Rovereto che completerebbe un circuito che potrebbe avere molti aspetti positivi per tutta la zona.

La seconda richiesta è per un intervento di riqualificazione dell’area ex Arcese a Ravina con tutti i progetti dei quali si è discusso fermi da anni. Il destino dell’area che si trova a metà strada tra Ravina e Romagnano? Un uso pubblico, quindi spazio verde interpretato come utilizzo per le associazioni, ma anche di tutta la comunità.

Senza dimenticare i Vigili del Fuoco Volontari, gli Alpini, come pure le associazioni giovanili, lo sport ed il tempo libero. A parte il campo sportivo e la palestra, Ravina non ha altri spazi utilizzabili, considerando che la piazza del paese è in pratica un parcheggio.

L’intervento non appare molto dispendioso in quanto si tratta di un’ampia superficie libera e di una palazzina che con gli opportuni accorgimenti potrebbe essere riutilizzabile.

La terza richiesta è quella di poter partecipare in modo attivo alla progettazione e alla discussione del Nuovo Ospedale di Trento. Quello che si vorrebbe evitare è restare tagliati fuori dalla fase decisionale di un progetto che andrà ad avere effetti indiretti anche sull’abitato di Ravina che subirà un primo stravolgimento (peraltro accettato di buon grado ) con la costruzione della cittadella Ferrari che cambierà anche la viabilità.

Anche per la circoscrizione Ravina-Romagnano sono molte gli interventi dimenticati dalla precedente amministrazione comunale e che questa legislatura dovrebbe almeno in parte, sbloccare.