Femminicidio Cortesano, consiglio provinciale: «Delitto prevedibile che non doveva accadere»

Oggi in aula alcuni consiglieri, introdotti dal presidente Kaswalder, sono intervenuti sul femminicidio consumatosi ieri a Cortesano. Secondo i consiglieri questo delitto era prevedibile e non doveva accadere. Tutti concordi che servono interventi educativi ma anche immediate misure per la sicurezza delle donne.

L’assessora Stefania Segnana ha dedicato a Debora Saltori un sofferto pensiero “in quanto donna e come assessora alle pari opportunità”. “Questo delitto – ha detto – colpisce anche i bambini della vittima. Troppo spesso – ha proseguito – di fronte ad un femminicidio si parla di un uomo che amava troppo la donna che ha ucciso. Ma questo non è amore”, ha commentato, “bensì una malsana idea di possesso sulla vita di un’altra persona. Occorre allora – per Segnana – che la pubblica amministrazione aiuti preventivamente queste donne a staccarsi dai loro partner violenti e pericolosi e dare ad esse la possibilità di una vita migliore e sicura. Di fronte a questo femminicidio – ha concluso l’assessora – alla comunità trentina resterà sempre l’impressione di non aver fatto abbastanza. Ecco perché le autorità istituzionali devono impegnarsi a mettere in campo tutte le azioni necessarie a tutela di queste donne con l’obiettivo di aiutarle e di sostenere anche i bambini rimasti senza la madre”.

La capogruppo del Pd Sara Ferrari ha ricordato che il Consiglio ha approvato di recente un ddl per la prevenzione di queste tragedie, prevenzione che si realizza intervenendo sul contesto culturale in cui siamo inseriti. Serve un rinnovato impegno a formare alle corrette relazioni uomo-donna in tutto il sistema formativo e occorre ora una rapida attuazione di questo impegno.

Pubblicità Pubblicità

Ugo Rossi, capogruppo del Patt, ha aggiunto “una considerazione da maschio”, affermando che questo non è un tema di cui debbono parlare solo le donne ma l’intera società. I numeri di questo fenomeno sono straordinariamente alti e bisogna quindi affrontare il problema non solo con le armi della cultura e della formazione, ma con strumenti adeguati per garantire la sicurezza delle persone.

Non è possibile – ha osservato – che di fronte a ripetuti episodi di violenza come questi non vengano adottati strumenti per tutelare queste donne. Occorre chiedere alle istituzioni preposte di adottare provvedimenti in chiave preventiva. Ma qui la prevenzione si fa sia con la repressione sia con l’accompagnamento coatto di uomini come questo.

Lucia Coppola (Misto) ha ringraziato l’assessora Segnana per aver sottolineato la gravità dell’accaduto. “A volte – ha detto – la sottovalutazione di certi comportamenti è pericolosa. E da questo deriva la necessità di non limitarsi ad ammonire i maschi maltrattanti, che andrebbero obbligarli a seguire una fase rieducativa della loro personalità perché ritrovino la capacità di una relazione corretta con le compagne e i figli. Non si può leggere che quest’uomo amava tanto suo figlio – ha protestato Coppola – quando è arrivato a privarlo della madre che era mamma anche di altri tre minori. Figli che sono le altre “vittime” di questo femminicidio, perché avranno bisogno di sostegno umano ed economico per poter crescere senza la loro mamma. Serve quindi – ha concluso – un’attenzione specifica della Provincia verso questi minori.”

Pubblicità Pubblicità



Paolo Zanella (Futura) si è detto convinto che a fronte di una denuncia e laddove un uomo è agli arresti domiciliari non può accadere che vada dall’ex moglie e la uccida. Evidentemente c’è ancora molto da fare, perché quel che è successo ieri non doveva succedere. La legge deve permettere alla donna di liberarsi dell’uomo maltrattante e di rifarsi una vita. Poi sta alla giustizia e alle forze dell’ordine garantire la tutela di queste donne. Occorre però agire anche a monte di queste tragedie crescendo nelle famiglie e nelle scuole bambini e ragazzi consapevoli che le relazioni tra i generi devono essere paritarie, sapendo che gli uomini non valgono più delle donne. Occorre stoppare questa cultura malata e machista che induce a credere all’idea che l’altro sia un tuo possesso.

Vanessa Masè (La Civica) ha osservato che “nessuna di noi donne può dire di sentirsi al sicuro. Quel che è accaduto dimostra che anche dopo la denuncia possono accadere queste cose. Giusto, allora, che i maschi dicano no a delitti come questi unendosi alle donne. La loro presa di coscienza è fondamentale, altrimenti non andremo da nessuna parte. Occorre lavorare sul “prima” per impedire che le mani degli uomini si alzino sulle donne. E bisogna mettere anche i bambini al riparo da simili violenze anche nel futuro.”

Mara Dalzocchio (Lega) ha espresso dolore per questo che ha definito un “femminicidio annunciato”. A suo avviso le legge attuali non sono sufficienti: servono norme che permettano alla magistratura di agire subito. Il percorso culturale è giusto ma troppo lungo perché in attesa di vedere i risultati della formazione “chissà quante donne dovranno subire queste bestialità. Aiutiamo le donne come possiamo dal punto di vista economico. Ma servono soprattutto leggi che le proteggano da subito”.