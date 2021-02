Vigili del fuoco Arco: 350 interventi in più nel 2020

L’Assemblea del Corpo di Arco si è riunita giovedì sera attraverso la modalità a distanza per procedere con l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2021 ed il bilancio consuntivo 2020.

Presenti all’Assemblea il Sindaco di Arco Alessandro Betta, l’Assessore al bilancio, finanze e tributi Francesca Modena e l’Ispettore Distrettuale Alto Garda e Ledro Marco Menegatti.

L’Assemblea si è aperta purtroppo con un minuto di raccoglimento per la prematura scomparsa del Vigile del Fuoco Mauro Nicoli, del distaccamento Volontario di Romano di Lombardia, distaccamento con il quale il Corpo di Arco intrattiene rapporti di amicizia e collaborazione.

Successivamente i lavori sono continuati con le due relazioni del Comandante, la prima relativa al Bilancio di Previsione per l’anno 2021 e la seconda al Bilancio Consuntivo dell’anno 2020, entrambe approvate.

Nelle relazioni sono stati diversi i momenti di riflessione sulle attività svolte nel 2020, l’anno del “mai così tanto”. Sono state infatti tre le calamità che si sono sommate alla normale interventistica che hanno determinato un incremento delle richieste di soccorso in maniera impressionante. Sono state infatti 1200 le attività che il Corpo ha gestito nei 12 mesi del 2020, così distribuite:

Sotto il profilo interventistico l’anno appena concluso registra un aumento, rispetto al 2019, dei soccorsi tecnici urgenti e non urgenti. Tale situazione è direttamente collegata all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 che ha interessato quasi tutto l’anno e gli eventi calamitosi che hanno interessato il fiume Sarca e l’intero territorio rispetto alla nevicata eccezionale di fine anno.

Nonostante le diverse restrizioni alla mobilità della popolazione, tra queste anche il lock down nazionale, rimangono sostanzialmente invariate rispetto al 2019 le chiamate per incidenti stradali.

Anche le chiamate per incendi e frane rimangono sostanzialmente in linea con il numero degli anni precedenti sebbene non si siano registrati eventi tecnicamente complessi.

La media interventistica del Corpo, basata sul quinquennio 16/20, vede si innalzamento rispetto alle medie degli anni passati a oltre 800 chiamate/anno, oltre due al giorno, all’interno delle quali circa il 45% svolte con carattere d’urgenza.

Per non lasciare la descrizione dell’anno appena trascorso alle sole parole, è stata proiettato un video gentilmente donato da Alberto Maino, socio sostenitore del Corpo, che ha riassunto i momenti salienti dell’attività interventistica dell’anno.

Grande commozione da parte del Sindaco nel vedere il video, Betta si è congratulato con tutti per l’attività prestata alla popolazione e per non aver fatto mancare, soprattutto nei momenti di grande difficoltà che abbiamo trascorso nel 2020, la preziosa e professionale presenza del Corpo.

Si sono uniti ai ringraziamenti del Sindaco anche l’apprezzamento da parte dell’Ass. Modena che, portando i saluti anche dell’ex. Assessore alle finanze Ricci, si è congratulata anche per la gestione del Corpo e delle attività da esso svolte.

In chiusura di assemblea sono giunti anche i saluti e ringraziamenti dell’Ispettore distrettuale Menegatti che si è congratulato con tutti per i risultati e per la dedizione.

Nel 2021 il bilancio approvato dall’Assemblea prevede, grazie al contributo concesso dal Comune di Arco e dalla Cassa Provinciale Antincendi, l’avvio dell’iter di gara per l’acquisto dell’attuale atubotte in dotazione al Corpo, giunta ormai a 30 anni di servizio. L’arrivo del nuovo veicolo, espletate le incombenze della gara pubblica, sarà previsto per i primi mesi del 2023.