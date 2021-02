Sindaco di Trento contrario all’apertura dei ristoranti per i pendolari. È scontro con la Lega

La provincia “apre” la zona arancione su tutto il territorio provinciale ai ristoratori che potranno svolgere un servizio mensa per i lavoratori pendolari e subito il sindaco Ianeselli dichiara la propria contrarietà tramite un’intervista rilasciata ad un quotidiano locale.

L’impressione è che il sindaco non gradisca per nulla quella che sembra giudicare un’intromissione nell’attività del Comune dove basterebbe la sua azione e gli eventi pensati dall’amministrazione comunale, a tutelare i ristoratori.

L’intervento del sindaco Ianeselli pungola il gruppo consigliare della Lega che a firma dalla capogruppo Bruna Giuliani ha diffuso nella tarda serata di ieri un comunicato stampa alquanto piccato.

Non solo, ma solleva anche un interrogativo che in molti si pongono a Trento: ad organizzare gli eventi pensati dall’amministrazione comunale saranno sempre i soliti noti o ci sarà un’organizzazione allargata.

Di seguito il testo integrale del comunicato stampa: “Leggo con sgomento l’intervista rilasciata dal sindaco Ianeselli, dove contesta la misura introdotta dalla Provincia, che consente ai ristoranti di svolgere servizio mensa per i lavoratori pendolari, anche nella città di Trento, nonostante la zona arancione. Senza ricordare che questo intervento regala un po’ di ossigeno a tante piccole aziende che sono oggi ridotte allo stremo, si prodiga in roboanti proclami invece sui grandi festival che preparerà per la ripresa. Ma noi ci ricordiamo che è nello stile comunale da lunghi anni, gestire gli eventi proprio per indirizzare i guadagni verso “gli amici”, mentre la Provincia ha oggi distribuito il suo intervento su tutto il territorio, sollevando la sorte di tanti ristoratori e restituendo un po’ di fiducia in una possibile ripresa a cittadini e lavoratori.

Qui Ianeselli mostra tutto il suo limite di sindaco, senza visione se pensa che i benefici ai ristoranti arriveranno solo con il suo comportamento e con i suoi eventi; in questo modo mostra che non ha alcuna visione di cos’è politica, ovvero prendersi cura di tutti i soggetti che operano sul territorio comunale, bensì mira solo a inseguire il suo interesse di parte. C’è da chiedersi, e su questo chiederemo risposta, se gli eventi che propaganda saranno organizzati per essere gestiti ancora una volta solo dalle mitiche cooperative amiche del Sindaco e della maggioranza, visto che continuano ancora oggi ad avere percorsi preferenziali per l’accesso ai contributi comunali”.

