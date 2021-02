Scoperto mentre scrive sui muri. Scoppia la rissa con l’anarchico che viene denunciato – IL VIDEO

Gravissimo episodio quello successo sabato sera in Torre Vanga poco prima delle 20.30. Il titolare di un negozio mentre stava lavorando negli uffici del piano superiore del negozio intento a concludere la giornata lavorativa ha sentito dei rumori provenire dall’esterno.

L’uomo ha così deciso di andare a controllare uscendo dal retro del magazzino dal lato ovest di via Torre Vanga. Con sorpresa il titolare del negozio si è trovato davanti un ragazzo intento a scrivere sul muro della sua attività commerciale con una bomboletta di colore rosso.

Era vestito di nero, alto circa 1,70, senza mascherina e con una bottiglia di birra in mano. Nonostante l’intimazione di smettere di scrivere sul muro il ragazzo, non solo ha continuato ad usare la bomboletta, ma dopo alcuni secondi si è scagliato contro il titolare del negozio con atteggiamento provocatorio e aggressivo minacciandolo anche con la bottiglia di birra in mano.

Dalle minacce si è passati ai fatti ed è nata una colluttazione fra i due che sono finiti a terra. Il ragazzo ha anche tentato di usare la bottiglia nel frattempo rotta come arma, ma è stato bloccato dal titolare del negozio. La rissa è stata interrotta solo dall’arrivo delle volanti della Polizia di Stato.

Purtroppo il titolare del negozio è rimasto ferito al volto ed ha perso anche sangue. È stato anche trasportato al pronto soccorso per un controllo. Sta comunque bene e le ferite sono solo superficiali.

All’arrivo della Polizia il ragazzo è stato fermato ma in sua difesa sono arrivati un gruppo di anarchici che hanno fatto desistere i poliziotti dall’arrestarlo. Il ragazzo, comunque già conosciuto dalle forze dell’ordine come noto anarchico, è stato denunciato e sarà probabilmente preso in custodia già nella giornata di oggi. «Ho paura per la mia persona – spiega il titolare del negozio – e per la mia attività in quanto il ragazzo, durante il diverbio, ha promesso più volte che la cosa non sarebbe finita lì» (Nel video, purtroppo poco visibile, la rissa fra il titolare del negozio e l’anarchico)

