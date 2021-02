Ravina: successo per le tre giornate del riuso

Le tre giornate del riuso, organizzate dalla Circoscrizione Ravina-Romagnano sono iniziate venerdì e sono terminate nella giornata di ieri. In questi giorni hanno partecipato molte persone: nella giornata di venerdì si sono alternate circa una ventina di persone, mentre nella giornata di ieri i partecipanti sono stati ben 32.

Quest’anno, nel rispetto delle normative anti-Covid, tutti coloro che avevano l’intenzione di partecipare, dovevano prenotarsi telefonicamente, e ciò ha permesso agli organizzatori di avere un’idea chiara di quanti partecipanti sarebbero arrivati ogni giorno.

Ciascun partecipante si è prenotato in una fascia oraria della durata di un quarto d’ora, nella quale ha potuto provare scarpe, vestiti, borsette ma anche scegliere degli accessori per la casa come lampade, stoviglie, quadri e molto altro

Sono state molte anche le persone che hanno deciso di donare i loro capi d’abbigliamento inutilizzati, e che in alcuni casi erano completamente nuovi. La presidente della Circoscrizione Maria Camilla Giuliani si è detta molto soddisfatta delle giornate del riuso.

«Anche questa volta è stato un successo» – queste le prime parole della presidente Maria Camilla Giuliani che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle giornate del riuso.

«Un ringraziamento particolare a tutti i volontari che ci hanno aiutato senza i quali non potremmo fare proprio nulla. Cari concittadini vi ringrazio tutti per il prezioso contributo che avete dato alle prime giornate del riuso di Ravina-Romagnano. Grazie a chi si è trovato il tempo di donare, a chi è venuto a prendere cose utili dando loro una nuova vita. Grazie ai volontari che incessantemente e con il sorriso sotto la mascherina hanno lavorato per rendere possibile ciò che temevamo andasse perduto. Mi complimento per il modo impeccabile in cui tutti si sono adeguati alle nuove regole, fissando l’appuntamento, mantenendo ordine e distanza. Questo progetto che porto avanti da più di un decennio è nato dalla sinergia di teste e braccia che si vogliono spendere per la comunità. Ogni anno apportiamo cambiamenti per adeguarlo alle nuove esigenze che emergono, e vedere che è sempre un successo mi riempie di orgoglio» – Conclude la presidente della circoscrizione Ravina – Romagnano

