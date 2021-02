Rapina un fast food in centro storico: inseguito e bloccato dal titolare, 30 enne italiano arrestato

Nella serata di ieri un equipaggio delle Volanti della Questura di Trento ha arrestato un cittadino italiano di trenta anni, in quanto autore di una rapina avvenuta in un fast food adiacente a piazza Santa Maria Maggiore.

Il giovane, nel tardo pomeriggio di domenica, è entrato nella tavola calda, gestito da alcuni cittadini stranieri, con la scusa di chiedere se potessero cambiargli una banconota di 100 euro in altrettante di più piccolo taglio.

Il gestore, accogliendo favorevolmente la richiesta, ha estratto dalla tasca dei pantaloni alcune banconote. Ma non fatto in tempo a contare il denaro per raggiungere la somma di 100 euro, che il trentenne gli ha spruzzato dello spray urticante sulla faccia, rubandogli dalla mano i soldi nonché prendendo anche altre banconote dalla cassa; per poi guadagnarsi la fuga verso il centro città.

Pubblicità Pubblicità

Il proprietario del fast food, ripresosi dal bruciore agli occhi, è uscito dalla tavola calda ed ha iniziato a girare per vie del centro storico di Trento, in cerca del rapinatore. Percorrendo via Cavour in direzione della stazione ferroviaria, arrivato all’altezza di via delle Orfane, ha riconosciuto da lontano il trentenne, che nel frattempo girava sotto i portici in via Pozzo.

Il rapinatore, resosi conto di essere stato riconosciuto, ha iniziato a correre verso via di Torre Vanga, girando all’altezza di via Alfieri per dirigersi verso Piazza Duomo.

Proprio a ridosso del Duomo è finita la fuga del giovane, che è stato bloccato dalla vittima e da un equipaggio delle Volanti nel frattempo giunto nella piazza, perché inviato dalla Sala operativa della Questura, contattata dal proprietario della tavola calda rapinata non appena ha avvistato il rapinatore in via Pozzo.

Pubblicità Pubblicità