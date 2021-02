Omicidio Debora: quattro assi dipinte di rosso per mettere a posto le coscienze

Spett.Le Direttore,

“Non una di meno“, un’associazione a difesa delle donne vittime di violenze, conta ora un’altra vittima. Una madre di un figlio non c’è più, vittima anch’essa di una violenza inaudita, colpita a morte da un accetta da quello che era il suo compagno. Bambino che in sostituzione della madre avrà una panchina rossa su cui sedersi e chiedersi perché non si sia fatto qualcosa prima che succedesse l’irreparabile. Legno, una cassa di legno per la mamma che l’accompagnerà nel suo ultimo viaggio, come di legno sarà l’ennesima panchina dipinta di rosso sangue.

C’è da chiedersi con che coraggio si possa sostituire una madre con quattro assi di legno, con che coraggio si faranno ancora fiaccolate in ricordo di chi non c’è più. Con che coraggio le istituzioni potranno guardare negli occhi gli orfani della giustizia.

“Non una di meno” e avanti con le fiaccolate, le scarpette rosse in piazza, le panchine rosse che dovrebbero servire a sensibilizzare, dimenticando che chi uccide per un amore malato o per vendetta, non è una persona sensibile ma malata e pericolosa.

Ci vuole prevenzione ma soprattutto non lasciare queste donne sole e sfiduciate, non è facile denunciare atti di violenza, lo è ancor meno se queste denunce si risolvono, quando va bene, negli arresti domiciliari. Una panchina rossa, dopo, è un offesa per chi resta.

Chiara Mazzalai – Trento

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: redazione@lavocedeltrentino.it