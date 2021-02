Lo strano caso dell’ambulatorio medico di Canova. La Lega presenta una mozione

Un ambulatorio medico con il parcheggio che però diventa inutilizzabile perché non esiste spazio per la manovra. È una delle tante incongruenze che limitano la libertà dei cittadini, in questo caso anche dei disabili che devono parcheggiare in altri spazi con i conseguenti disagi dovuto allo spostamento a piedi.

Succede a Canova di Gardolo dove l’ambulatorio dei medici di base avrebbe uno spazio utilizzabile che però non è inaccessibile a causa del cancello troppo stretto.

Siamo in Via Canova al civico 6 dove abbattendo la recinzione o allargando l’entrata si potrebbero ricavare tre – quattro parcheggi da destinare in parte ai disabili. “Disabili che oggi hanno a disposizione solo i posti a loro riservati che si trovano – spiega il consigliere circoscrizionale della Lega Marco Tosoni – nel parcheggio di fronte alla bocciofila. Da qui sono costretti ad intraprendere un cammino protetto solo fino all’imbocco di Via Canova dove oltre a non esserci marciapiede è anche a doppio senso di marcia, in tutto è più di mezzo chilometro”.

Il documento presentato dal gruppo leghista in Consiglio, è stato approvato all’unanimità e chiede al sindaco ed alla Giunta Comunale di intervenire per allargare il cancello d’entrata in modo da rendere più agevole l’accesso non solo ai mezzi dei pazienti, ma anche a quelli di soccorso.

Reso utilizzabile lo spazio parcheggi, si chiede di riservarne almeno uno per i disabili, infine qualora ci possano essere delle motivazione ostative all’uso del piazzale se ne chiede informazione dettagliata alla cittadinanza.

L’edificio in questione è di proprietà comunale e lo spazio antistante sarebbe adeguato per essere utilizzato come parcheggio e relativo spazio di manovra. L’attuale situazione obbliga ad una manovra che va ad occupare completamente la carreggiata di una strada trafficata in quanto sbocca su Via Brennero ed alla fine sono solo i medici di base che utilizzano lo spazio come parcheggio.

Gli utenti non prendono nemmeno in considerazione la possibilità di parcheggiare e così o lasciano le macchine in divieto di sosta sul marciapiede oppure vanno alla ricerca di uno stallo in giro per il rione.

Va detto infine che lo stabile sede degli ambulatori medici è del tutto sbarrierato quindi di facile accesso, ma non avendo parcheggi riservati ai disabili crea delle obiettive difficoltà a chi non è in grado di muoversi agevolmente o in autonomia.