Emergenza lavoro, tra i primi obbiettivi del Governo Draghi: allungare stop licenziamenti, cig e ricostruire mercato lavoro

L’emergenza lavoro sarà una delle risposte fondamentali a cui il nuovo Governo dovrà dare risposta il prima possibile. Infatti, tra poco più di un mese, il 31 marzo scade lo stop ai licenziamenti, la misura tampone voluta un anno fa dal Conte Bis che rischia di distruggere migliaia di posti di lavoro.

Per ora il piano del Governo Draghi punterebbe alla proroga almeno fino all’estate, sia del blocco dei licenziamenti che della cassa integrazione. In attesa dell’avanzamento del piano vaccinale e dei primi fondi del Recovery, queste misure sono considerate immediate, ma da unire a riforme a lungo termine come quella degli ammortizzatori sociali.

Si punta quindi a ricostruire il mercato del lavoro del futuro, creandone uno più inclusivo che si allarghi a tutti i lavoratori di tutti i settori economici con protezioni e tutele. Giovani e donne sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto della crisi economica e dai quali il Ministro del Lavoro, Orlando vuole partire per dare risposte

Pubblicità Pubblicità

Infatti, per Orlando si aprono le posizione dei rappresentanti di lavoratori ed imprenditori. I sindacati, in coro chiedono una copertura fino alla fine dell’emergenza Covid, dunque nessun licenziamento e cassa integrazione per tutti più a lungo possibile, per poi aggiungere contratti di espansione e decreto ristori subito per aiutare i lavoratori precari e non tutelati.

Per confindustria, e tutti i maggiori rappresentati degli imprenditori invece, il blocco dei licenziamenti deve essere selettivo, deve riguardare solo le aziende in crisi e quelle costrette a chiudere le attività a causa dei lockdown.

Sulla base delle diverse visioni e misure, Il Ministro del Lavoro, Orlando dovrà urgentemente cercare una sintesi tra le diverse posizioni.

Pubblicità Pubblicità