Domani in aula consiliare anche l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Poi aggiornamenti sulla pandemia

Un disegno di legge e due comunicazioni del presidente della Provincia oltre al dibattito intorno a 14 proposte di mozione e a 11 interrogazioni, sono l’oggetto della convocazione in aula del Consiglio provinciale da domani martedì 23 a giovedì 25 febbraio.

Ad aprire i lavori con orario 10-13 e 15-18.30 in tutte e tre le giornate, sarà come sempre il question time. Tornerà poi in discussione il tema dell’elezione suppletiva del vicepresidente dell’assemblea legislativa.

Si procederà anche alla nomina dell’Autorità per le minoranze linguistiche e alla designazione di due consiglieri provinciali, uno dei quali indicato delle minoranze, nella conferenza dei consultori.

L’aula prenderà atto delle dimissioni di un componente (Adele Gerardi) del Comitato provinciale per le comunicazioni (il Corecom) e procederà alla sua sostituzione. A seguire l’esecutivo risponderà all’interrogazione 2026 di Manica, che non ha ancora ottenuto riscontro, sull’assetto societario e gli adempimenti in tema di trasparenza di Patrimonio del Trentino.

Si passerà successivamente all’esame dell’unico disegno di legge all’ordine del giorno, il numero 82 presentato dal presidente della Giunta Fugatti e già approvato in I Commissione, per integrare la legge sul personale della Provincia del 1997 allo scopo di semplificare ed estendere anche agli enti locali il sistema dei buoni pasto per i dipendenti.

A questo punto, spazio alle due comunicazioni chieste all’esecutivo dalle minoranze, a ciascuna delle quali seguiranno una discussione e possibili varie risoluzioni sulle quali votare: la numero 29 sul tema “Stato dell’ambiente e sviluppo sostenibile in Trentino“, proposta da Marini, Ferrari, Coppola, Zanella, Manica, Olivi, Zeni, Tonini, Dallapiccola e Rossi; e la numero 30 dedicata ancora una volta agli aggiornamenti forniti dall’assessora Segnana ed eventualmente dal presidente Fugatti sull’epidemia in corso e sulle connesse misure di sostegno economico, su richiesta di Zanella, Coppola, Degasperi, Demagri, Ferrari, Marini, Olivi, Rossi, Manica e Zeni.

Nel tempo rimanente l’assemblea legislativa dovrebbe esaminare 14 proposte di mozione e 11 interrogazioni scritte di cui viene sollecitata la risposta che la Giunta non ha ancora dato agli interessati per iscritto. Dovrebbe, perché a 5 di queste interrogazioni non evase nell’ultima seduta, l’assessore Mario Tonina si è impegnato a dare anticipatamente risposta scritta per non doverne parlare in Consiglio. In questo caso le interrogazioni si ridurranno a sei.​