Assassinati in Congo in una imboscata l’ambasciatore italiano e un Carabiniere

L’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, (foto) e un carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci, sono morti In un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel parco dei Virunga, nella parte est del Paese. Il carabiniere lascia 3 figli piccoli

Il diplomatico italiano è rimasto coinvolto in un’imboscata condotta da miliziani armati contro mezzi dell’Onu in transito su una strada a nord della città di Goma, capoluogo della provincia orientale congolese del Nord Kivu.

Il convoglio transitava nei pressi della città di Kanyamahoro, intorno alle 10:15 di stamattina, quando il commando armato, secondo quanto riferito da un portavoce del Virunga National Park, ha tentato di rapire alcuni membri del gruppo.

L’ambasciatore e il militare viaggiavano a bordo di una autovettura di un convoglio della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo.

Nell’attacco il diplomatico è rimasto ferito gravemente e poco dopo è deceduto. Con lui e il un carabiniere e l’autista che faceva parte del World Food Program.

Altri passeggeri che viaggiavano con la delegazione sono stati feriti nel corso dell’attacco su una strada che era stata precedentemente dichiarata sicura per viaggi senza scorte di sicurezza.

La delegazione era partita da Goma ed era in viaggio diretta in visita ad un programma di alimentazione scolastica del WFP a Rutshuru quando l’attacco ha avuto luogo.

I rangers del parco sono intervenuti per cercare di proteggere il gruppo ma senza successo.

Solo un mese fa, erano rimasti uccisi nella stessa zona sei rangers: in quel caso, responsabile dell’attacco era stato il Mai-Mai, una milizia armata che rivendica la difesa del territorio contro altri gruppi armati.

Arriva anche il dolore e il cordoglio del Trentino per voce della parlamentare di Forza Italia Michaela Biancofiore, Membro della commissione Affari Esteri «L’assassinio del nostro giovane ambasciatore in Congo, Luca Attanasio e del Carabiniere Jacovacci, è un colpo al cuore dell’Italia. Viene da chiedersi perché il convoglio dell’ambasciatore viaggiasse senza scorta in un territorio tradizionalmente pericoloso e se il sacrificio di questi due uomini dello Stato potesse essere evitato. Ma è l’ora del dolore prima della doverosa indagine , già aperta dalla procura di Roma.

Bene l’immediato rientro del Ministro degli Esteri Di Maio in Italia, un Paese che deve chiedere spiegazioni immediate al Congo e che si stringe intorno alla famiglia e a tutta la nostra diplomazia che spesso svolge ruoli per lo Stato in territori ad alto rischio.» E anche da parte del governatore del Trentino Maurizio Fugatti: «L’ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci, caduti come martiri in Congo per un attacco terroristico, sono morti tenendo alto l’onore della nostra bandiera e i valori di libertà e democrazia che rappresenta. A loro, alle famiglie, all’intero corpo diplomatico e all’Arma dei Carabinieri va il mio pensiero in questo momento di estremo dolore.»