La certificazione del gigantesco flop dell’app Immuni ormai dimenticata da tutti

Che fine ha fatto l’app Immuni, che secondo il precedente governo giallo rosso, avrebbe dovuto risolvere tutti i problemi di tracciamento del contagio?

All’inizio della seconda ondata di contagi da coronavirus, nell’autunno dell’anno scorso, tra i “pilastri” della strategia del governo italiano per contrastare la pandemia c’era l’app di contact tracing Immuni, diffusa al pubblico nel giugno del 2020.

Ma a diversi mesi di distanza, e nonostante alcuni tentativi iniziali di sostenere l’app da parte del governo, Immuni non ha dato nessun contributo di rilievo al contenimento della pandemia, e anzi è ben presto uscita sia dal discorso pubblico sia dalla strategia del governo di Giuseppe Conte: ora il suo successore, Mario Draghi, dovrà decidere se cercare di rilanciare l’app o concentrarsi su altre priorità. Ma certo i numeri pubblicati sul sito immuni non sono molto confortanti. Sono stati 10.320.579 gli italiani che l’hanno scaricata ed è servita a scoprire solo 11.776 utenti positivi (nemmeno il numero scoperto in un giorno in Italia.

Alla fine anche il commissario all’Emergenza Covid Domenico Arcuri aveva dovuto ammetterlo: l’app Immuni è un flop totale, sotto qualsiasi punto di vista.

«L’App Immuni non ha sortito i risultati attesi», questo il mesto annuncio di Arcuri, durante una delle consuete conferenza stampa. «I download sono oltre i dieci milioni – spiega – ma per adesso non abbiamo avuto la risposta che ci aspettavamo in termini di scoperta dei contagiati. Penso che sia uno strumento molto importante, ma per renderlo efficace c’è bisogno di un rapporto di mutua collaborazione tra la App e chi la scarica. Probabilmente il nostro messaggio non è stato sufficientemente potente», queste le conclusioni del commissario.

I problemi con le app di contact tracing non riguardano soltanto l’Italia: in gran parte dei paesi in cui l’anno scorso ne è stata diffusa una, i risultati sono stati scarsi o quanto meno discussi, e c’è stato un certo dibattito tra chi ritiene che siano necessari aggiustamenti profondi per rendere le app davvero efficaci e chi invece si è ormai convinto che un’app non sia lo strumento adatto per cercare di tracciare i contatti durante una pandemia.

In Italia, però, il problema è aggravato da un tasso di adozione più basso rispetto a paesi come la Germania, il Regno Unito e la Francia — alcuni dei quali hanno reso disponibile ai loro cittadini un’app di tracciamento dopo l’Italia — e dal fatto che l’app negli ultimi mesi sembra essere uscita completamente dal dibattito pubblico: la conseguenza è che l’attività di segnalazione di Immuni va a rilento da mesi ed è diventata praticamente ininfluente.

Il compito di Immuni è avvertire chi l’ha installata che è entrata in contatto stretto con una persona che in seguito è risultata positiva. Per ottenere questo risultato, le app delle due persone si scambiano degli ID anonimi tramite la tecnologia Bluetooth, sfruttando un protocollo sviluppato da Apple e Google, che gestiscono rispettivamente iOS, il sistema operativo degli iPhone, e Android.

Quando una delle due persone risulta positiva, carica sul server di Immuni i dati necessari per avvertire i suoi contatti – tramite l’app e con l’assistenza di un operatore. Le persone entrate in contatto con il positivo, in questo modo, vengono avvertite con una notifica sul telefono.

Il sito di Immuni presenta numerosi dati sulla diffusione e l’utilizzo dell’app, e sono tutti poco convincenti. I download dell’app, dopo una buona crescita in autunno, all’inizio della seconda ondata, si sono praticamente fermati: dalla fine di ottobre 2020 a metà febbraio 2021 sono passati da 9,3 a 10,3 milioni. Tra la fine di ottobre e oggi, inoltre, il numero di persone positive che hanno caricato i loro dati sull’app è passato da 1.530 a 11.300 circa, e il numero di persone avvertite tramite notifica da 36.200 a 88.200 circa.

Questi sono dati totali, che sono molto scarsi se si considera che i nuovi casi positivi da coronavirus rilevati in Italia sono stati decine di migliaia al giorno in questi mesi e che testimoniano l’irrilevanza di Immuni durante la seconda ondata.

Non ci sono studi che abbiano stimato quanti contagi l’app abbia contribuito a evitare, ma è probabile che si tratti di un numero poco rilevante. Ovviamente ogni singolo contagio evitato è una buona notizia, ma negli intenti iniziali l’impatto di Immuni avrebbe dovuto essere molto più ampio e avrebbe dovuto contribuire in maniera sostanziale a contenere il contagio, cosa che non è successa.

Una delle ragioni di questa irrilevanza è il basso tasso di adozione, di cui è responsabile almeno in parte una certa disattenzione del governo: dopo una campagna pubblicitaria di livello nazionale cominciata a settembre e proseguita per qualche settimana, voluta dal ministero per l’Innovazione allora guidato da Paola Pisano e ripresa anche da alcuni giornali, il governo non ha fatto praticamente più niente per promuovere Immuni.

Ma la ragione più grave dell’insuccesso di Immuni riguarda il suo scarsissimo utilizzo. I download sono stati 10,9 milioni: pochi, ma si tratta comunque del 19 per cento della popolazione italiana, un dato che secondo alcune ricerche potrebbe già avere un effetto, seppure basso, sulla riduzione dei contagi. Il problema è che, dei milioni di utenti che hanno scaricato l’app, pochissimi l’hanno usata per caricare i loro dati, se positivi, e pochissimi hanno ricevuto notifiche di esposizione.

Dunque, basandoci sui numeri, la ragione principale dell’insuccesso di Immuni sta nel fatto che l’app non è mai stata davvero integrata nel sistema di prevenzione sanitaria italiano.

Questo era un problema molto evidente già lo scorso autunno: per consentire agli utenti positivi di caricare i dati sul server di Immuni, infatti, era necessario che intervenissero gli operatori sanitari che comunicavano il risultato del tampone, compiendo una procedura rapida, ma a volte macchinosa. Alcune Regioni si erano perfino rifiutate di caricare i dati, considerandolo uno spreco di tempo. Le cose sono poi migliorate, ma non a sufficienza.

Per risolvere questo problema, a fine ottobre il governo aveva ordinato tramite decreto la creazione di un call center per facilitare le operazioni di caricamento dei dati. È stato l’ultimo atto rilevante del governo Conte a proposito di Immuni. Il call center è stato realizzato tra dicembre e gennaio, ma quasi non si è vista la differenza.