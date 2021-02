In mezzo al degrado spunta una nuova baraccopoli in zona Interporto

Tornano alla ribalta gli accampamenti abusivi che negli ultimi anni sono diventati una piaga sociale della nostra città.

Questa volta siamo nella zona dell’Interporto a poca distanza dall’idrovora del Consorzio di Bonifica in Via Circonvallazione Nuova, un luogo ben poco decentrato ed anzi visibile al passaggio delle macchine.

Come testimoniano le foto scattate dal consigliere comunale della Lega Daniele Demattè e da Marco Tosoni consigliere circoscrizionale leghista, in pochi giorni si è venuta a creare una baraccopoli a tutti gli effetti.

Non mancano i panni stesi, le capanne con tanto di sedie all’esterno, sacchi e vestiti appesi ai rami degli alberi, il tutto purtroppo in mezzo al degrado più assoluto.

Il carrello della spesa serve per trasportare il materiale utile alla costruzione della baraccopoli con i pallet in legno richiestissimi sia perché servono per la pavimentazione delle baracche, ma anche perché possono essere bruciati per riscaldarsi.

Poco dopo le 8 della mattina è molto facile incrociare nella vicina Via Maccani uomini che spingono un carrello pieno di pezzi di legno e se la raccolta è stata abbondante, non manca il trasporto a mano.

Si punta sugli scarti delle movimentazioni notturne che interessano la zona commerciale e artigianale di Via Maccani che però non sempre è merce da buttare. Baraccopoli come queste, ma come lo sono state quelle nell’area ex Sloi o quella al capolinea dell’autobus a Roncafort, non dovrebbero esistere.

Al loro interno non c’è spazio per la dignità umana, ma solo per lo sfruttamento di uomini e donne che vanno ad alimentare il racket delle elemosine davanti ai supermercati o dei furti dentro chiese e appartamenti.

Ma anche nessuna sicurezza: ci si scalda con mezzi di fortuna e non c’è acqua pulita per potersi lavare. Qualche settimana fa il primo tentativo di costruzione era stato sgomberato, ma evidentemente la zona è interessante se ci si è spostati solo di qualche decina di metri per costruirne del tutto indisturbati, una ben più attrezzata.

Difficile stimare le presenze perché normalmente sono abitate solo con l’arrivo dell’oscurità, mentre di giorno questa comunità di invisibili si sposta per portare a termine tutte le attività possibili per garantirsi la sopravvivenza.