Turismo: tiene il settore degli appartamenti in affitto. Val di Fassa al primo posto

In un settore in crisi profonda come quello del turismo trentino c’è una nota positiva che caratterizza il bilancio del 2020: l’affitto degli appartamenti ai turisti. I numeri dello scorso anno parlano di 4 milioni di presenze distribuite sui 10.900 alloggi che fanno riferimento a 7072 gestori. Le aree che hanno registrato il maggior numero di presenze sono state quelle del Garda, Val di Sole, Val Rendena e Val di Fassa.

Negli appartamenti affittati dai proprietari trentini sono arrivati 417 mila ospiti per un totale di 4 milioni e 51 mila pernottamenti. Rispetto ai dati 2019 la flessione c’è stata, 5 milioni e 110 mila le presenze dello scorso anno, ma il calo non è stato drammatico come per il settore alberghiero: -11,8 % contro il -32%.

La realtà è che quasi un quarto del movimento turistico trentino fa riferimento agli appartamenti stagionali richiesti ancora di più nell’anno della pandemia perché davano maggiore libertà e sicurezza rispetto agli hotel.

Al comando della classifica degli appartamenti in affitto troviamo la Val di Fassa con 1731, seguita dalla Val Rendena con 1201; quindi le Valli di Sole, Pejo e Rabbi con 1012.

Sul Garda gli appartamenti stagionali sono 985, In Val di Fiemme 869, in Primiero 826, sull’Altopiano della Paganella 753. A Folgaria, Lavarone e Luserna 710, in Valsugana e Tesino 552 e in Val di Non 500.

Infine a Trento e Valle dei Laghi 339 e 122 in Vallagarina. Per gestire questo momento di crisi è stato costituito un comitato di rappresentanza dei proprietari composto da Attilio Gregori (coordinatore), Enrica Caneppele, Stefano Tait, Alessandro Cadrobbi, Emanuele Montani, Stefano Viviani, Massimiliano Galassi, Caterina Zanolla, Alessandro Riccadonna, Alessandra Manera, Cristina Donei, Chiara Boninsegna, Cinzia Bertoldi, Claudia Pedergnana e Raffaele Murari.

