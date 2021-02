Predaia, approvato all’unanimità il bilancio 2021 da 15 milioni di euro

Il bilancio di previsione 2021 del Comune di Predaia, per complessivi 15 milioni di euro, è stato approvato all’unanimità nel corso dell’ultima seduta online del consiglio comunale.

Un documento che comprende diverse opere e riserva massima attenzione alle politiche sociali per i giovani, le famiglie, gli anziani, la disabilità e lo sport con azioni sia di coinvolgimento che di sostegno.

A presentare il bilancio per missioni è stata la sindaca di Predaia Giuliana Cova (nella foto) che, prima di passare la parola al responsabile del servizio finanziario Fabrizio Barbi, ha concluso il suo intervento con una riclassificazione per renderlo comprensibile a tutti.

Come si diceva, sono svariate le opere in programma, per le quali sono previste delle priorità. «In particolare – ha rivelato Cova – ci concentreremo sulla tutela del territorio, comprendendo anche il miglioramento della viabilità, sullo sviluppo economico, soprattutto turistico, e sull’attenzione al decoro. Senza tralasciare, poi, investimenti sostenibili ed ecosostenibili attenti all’ambiente che contribuiscano a migliorare l’efficienza dal punto di vista economico-finanziario».

Nei loro interventi il vicesindaco Mauro Schwarz e l’assessore Stefano Brida sono entrati nel dettaglio degli interventi previsti, a partire dalla manutenzione straordinaria e dalle opere di servizio idrico e regimazione delle acque bianche per la messa in sicurezza degli abitati (Dardine e Taio su tutti, poi Coredo e Vervò), che saranno seguite dal consigliere delegato Mariano Larcher, passando per le opere che riguardano la viabilità (Smarano, Tavon, Tres e Vion) e la manutenzione straordinaria su immobili comunali con interventi di efficientamento energetico, fino ad arrivare alla riqualificazione del verde pubblico e dello sviluppo turistico.

Particolarmente interessante, in quest’ottica, è l’intervento da mezzo milione di euro per lo sviluppo dell’area Plaze sul Lago di Santa Giustina, per il quale, ha spiegato la sindaca, si parla della realizzazione di un parco giochi, un campo da beach volley, l’illuminazione dell’area, l’ultimazione del fabbricato da adibire a bar e la creazione di altri parcheggi.

Quasi un milione e 400 mila euro saranno dedicati invece ai lavori di sistemazione e adeguamento funzionale delle caserme dei Vigili del Fuoco di Taio e di Vervò.

Il vicesindaco Schwarz ha evidenziato poi l’importanza della realizzazione della rotatoria di Dermulo (di competenza provinciale), opera che per l’amministrazione comunale sarebbe necessaria, trattandosi di uno snodo importante, alla luce della concentrazione del transito di tutti coloro che attraversano la Val di Non per lavoro, studio o turismo, anche della Val di Sole.

Nel corso della seduta a distanza, durata 4 ore e mezza e gestita magistralmente dalla presidente del consiglio Debora Helfer, è stata anche deliberata la seconda adozione del Prg dei centri storici, importante strumento di pianificazione che valorizza le zone dei paesi che più profumano di storia.

Il bilancio, come detto, ha ottenuto il voto favorevole anche da parte del gruppo di minoranza. «Che il bilancio venga approvato all’unanimità è tutt’altro che scontato – spiega Cova in conclusione – per questo ho voluto ringraziare i consiglieri di minoranza, che durante il consiglio hanno messo in evidenza la condivisione delle opere previste anche perché, in occasione della presentazione delle linee programmatiche, abbiamo tenuto conto dei loro interessanti spunti di integrazione».