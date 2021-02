Le forze dell’ordine interrompono il sit in dell’Oipa

L’undicesimo sit in organizzato dalla sezione trentina di Oipa sotto il palazzo della Regione di piazza Dante avrebbe dovuto presentare una novità assoluta: un’inedita canzone dedicata ai tre orsi detenuti al Casteller scritta e cantata da Alvegan ovvero Francesco Carollo fratello del noto dj roveretano Agostino.

Ma quando tutto era pronto per iniziare, l’intervento delle forze dell’ordine ha sospeso temporaneamente il sit in.

La spiegazione dell’accaduto degli organizzatori: “Tutto pronto ma, al momento di avviare il sit-in, siamo stati fermati dalle forze dell’ordine, che ci hanno impedito di far suonare la canzone. Adducendo che non potevamo usare un amplificatore per la canzone, abbiamo dovuto rinunciare alla prima assoluta in diretta (la canzone è stata scritta e registrata da Alvegan, al secolo Francesco Carollo, fratello del noto dj roveretano).

Altrimenti saremmo stati denunciati. Rispettosi delle regole, abbiamo tenuto il sit-in, leggendo i nostri comunicati. Rimane l’amarezza di apprendere che due minuti e venti secondi di una canzone che chiede la liberazione degli orsi, senza offendere nessuno, siano considerati lesivi della legge e delle prescrizioni. Prescrizioni che, peraltro, verificheremo per controllare, poiché in tutti i sit-in abbiamo parlato in pubblico e non capiamo cosa possa creare, come lesione dell’ordine pubblico, una semplice canzone di poco più di due minuti“.

Gli animalisti hanno ribadito la loro opposizione al trasferimento degli orsi dal Casteller in un parco naturale bulgaro suggerita da Brigitte Bardot in quanto servirebbe solo a liberare le gabbia nelle quali sarebbero poi messi altri orsi, senza risolvere il problema alla radice.

I tre orsi rinchiusi torneranno sugli schermi televisivi di mediaset. Sono infatti stati segnalati gli operatori delle Iene fuori dal recinto del Casteller guidati dall’inviata Nina Palmieri.

