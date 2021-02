In Trentino un decesso per coronavirus nelle ultime 24 ore. Calano i ricoveri ma il tasso positività rimane alto

69 nuovi casi positivi al molecolare e altri 243 all’antigenico. Sono gli ultimi dati forniti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari in merito all’andamento della pandemia in Trentino.

Nel bollettino si parla anche di 1 decesso (una donna molto anziana ricoverata in ospedale) e di una diminuzione del numero dei ricoverati, anche se aumenta invece quello degli assistiti in rianimazione.(+2)

Nel dettaglio, dei nuovi casi positivi di oggi, 116 sono asintomatici e 188 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Si registrano 40 nuovi casi fra ultra settantenni e ben 53 fra bambini e ragazzi in età scolare, tra i quali 13 con meno di 5 anni (3 dei quali di nemmeno 2 anni). Ieri le classi in quarantena erano 44.

Negli ospedali al momento si trovano ricoverati 189 pazienti covid (8 in meno rispetto a ieri), 27 dei quali si trovano in rianimazione. Ieri infatti le dimissioni sono state 22, mentre i nuovi ricoveri si sono fermati a 15.

I nuovi guariti invece oggi sono 167, cifra che porta il totale da inizio pandemia a quota 27.456.

Tra molecolari e antigenici sono quasi 3.700 i tamponi analizzati ieri: per la precisione 1.584 tamponi molecolari (1.117 all’Ospedale Santa Chiara e 467 alla Fem) e 2.093 test rapidi notificati all’Azienda sanitaria.

Tra i molecolari anche quelli che hanno confermato la positività di 76 persone intercettata nei giorni corsi dagli antigenici. Le vaccinazioni intanto proseguono: stamani risultavano somministrate 35.799 dosi, compresi 13.239 richiami e 6.848 dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani.

In Trentino il tasso di positività resta ancora elevato: 8,5% rispetto alla media nazionale del 4,9%

CORONAVIRUS ITALIA – Nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 14.931 casi e 251 morti. Sono stati effettuati 306.078 tamponi, con un indice di positività al 4,9%. In leggero aumento le terapie intensive ( +4) mentre calano i ricoveri (-106). In Emilia Romagna 1.724 casi, 1.677 in Campania e 1.244 in Veneto. Dati alti anche in Toscana (953), nel Lazio (921), in Puglia (905) e in Piemonte (765)