Varianti Covid in Trentino: Il Dolomiti diffidato dall’avvocatura della Provincia

Nessun dato sul monitoraggio di eventuali varianti del virus Sars-CoV-2 in Trentino. Nessun campione da analizzare arrivato dal territorio locale all’Istituto zooprofilattico delle Venezie per la rilevazione delle possibili mutazioni del Covid.

Sulla mutazione del VAIRUS “è il solito caos”. Ma non era così. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano Il Dolomiti lo scorso sabato, 13 febbraio. “Ferro e Benetollo spiegano e smentiscono Ruscitti“. Quale sublime rivelazione, quella comparsa a caratteri cubitali nel titolo di un articolo che poi, si è scoperto, risultava contenere elementi non riscontrabili della realtà.

O almeno così sostiene il servizio di avvocatura della Provincia autonoma di Trento, che in una spinosa missiva di diffida all’indirizzo della redazione e del direttore Pianesi parla di “notizie non veritiere e lesive dell’immagine istituzionale della Provincia e tali da generare nella popolazione ingiustificato allarme e sfiducia”.

Pubblicità Pubblicità

Nella letterina con l’effigie dell’Aquila di San Venceslao, si chiede la rettifica di quanto pubblicato (e si diffida dal replicare la performance giornalistica) perché secondo i legali incaricati dal governatore Fugatti si tratterebbe di un falso. Insomma, per utilizzare un termine prediletto dal team, una fake news. Diffusa per di più con un mezzo di informazione conosciuto (al quale peraltro non mancherebbe il vizietto di bacchettare le altrui manine quando compiono il peccato mortale dell’inesattezza).

I fustigatori sono all’occasione più indulgenti con se stessi, usandosi, nella velata ammissione dell’errore, quella delicatezza e quel senso di comprensione che non riservano solitamente al nemico politico. Ma tant’è.

Chi di penna rossa ferisce – Del resto, già lo scorso 29 gennaio da piazza Dante la collaborazione con l’Istituto di ricerca era stata ampiamente annunciata. Come da richiesta dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità) la Provincia aveva effettivamente provveduto all’invio dei campioni di test positivi da sottoporre ad analisi per l’individuazione in particolar modo della variante ‘inglese’.

Pubblicità Pubblicità



“Qui non abbiamo dati al momento sul monitoraggio del Trentino. Fino a due giorni fa non risultano essere arrivati campioni da analizzare dalla Provincia di Trento”, recitava il testo della gazzetta locale il 13 febbraio.

“Informazioni assunte presso lo stesso Istituto Zooprofilattico assicurano che non è stata rilasciata alcuna dichiarazione dal responsabile della comunicazione del tenore riferito nell’articolo“, rispondono piccati gli avvocati provinciali.

“E’ vero invece che la collaborazione con l’istituto Zooprofilattico e la Provincia di Trento è pienamente operante. La Provincia ha tempestivamente inviato i campioni da esaminare, le cui analisi sono in corso, come può confermare lo stesso Istituto Zooprofilattico (…).

E ancora: “Nell’articolo si afferma falsamente e ripetutamente che in Provincia di Trento non sarebbero state fatte le analisi per verificare la presenza delle varianti del Covid-19 sul territorio e che la Provincia autonoma di Trento non avrebbe inviato i campioni da esaminare all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per la ricerca delle nuove varianti del virus”.

Qui la versione corretta della vicenda, pubblicata dal nostro quotidiano il 17 febbraio e visibile a questo link.

Nell’articolo si riporta testualmente la dichiarazione dell’assessore provinciale alla Sanità Stefania Segnana che precisa: “Stiamo partecipando attivamente al sistema di allerta per intercettare le varianti del Coronavirus che circolano in Italia. Ad oggi infatti l’Azienda sanitaria ha effettuato il quarto invio di campioni all’IZSVe, come concordato con l’Istituto Superiore di Sanità. Proprio ieri sera abbiamo avuto una prima risposta da parte di IZSVe, con la segnalazione di un primo soggetto colpito da questa variante, per il quale è già stata avviata l’indagine epidemiologica”. (nella foto la smentita che ildolomiti da dovuto fare e il suo direttore Luca Pianesi)

(ec)