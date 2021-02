Si ribalta a Madonna di Campiglio, 19 enne ricoverata all’ospedale di Tione

Incidente stradale sulla strada Statale 239 poco fuori l’ abitato di Madonna di Campiglio questo pomeriggio pochi minuti prima delle 13.00.

Per cause in corso di accertamento una vettura condotta da una ragazza 19 enne è sbandata finendo ribaltata in mezzo alla sede stradale.

La ragazza è stata subito soccorsa da alcuni automobilisti di passaggio mentre nel frattempo sono stati immediatamente allertati i soccorsi che in breve tempo hanno raggiunto il luogo del sinistro.

Sul posto e intervenuta un ambulanza che ha prestato le prime cure alla conducente e alcune squadre dei vigili del fuoco volontari di Madonna di Campiglio che hanno aiutato i sanitari e messo in sicurezza il veicolo e bonificato la strada.

Per i consueti rilievi di legge e intervenuta una pattuglia della polizia locale di Pinzolo Madonna di Campiglio.

Dopo essere stata medicata sul posto la conducente e stata trasportata in codice giallo all’ospedale a Tione per accertamenti. Non e grave. Il traffico e rimasto bloccato in entrambe le direzioni giusto il tempo di prestare soccorso e mettere in sicurezza il manto stradale.

