Gli studenti dell’UPT di Cles presentano il progetto “Il bello della DAD”

Gli alunni della classe IVa A – indirizzo Tecnico Commerciale delle Vendite – del Centro Formazione Professionale UPT (Università Popolare Trentina), Scuola delle Professioni per il Terziario di Cles, hanno ideato il progetto “Il bello della DAD” (Didattica a Distanza) – Trasforma la DAD in uno spazio per interviste da diffondere sui social.

I ragazzi si sono chiesti: “Perché non utilizzare la piattaforma Microsoft Teams della DAD (didattica a distanza) per raccontare storie e realizzare interviste?” da programmare nell’ambito del modulo di Social Media Marketing inserito ormai da vari anni nel piano formativo delle classi terze e quarte.

Social Media Team Upt Cles è il nome del gruppo di lavoro formato da quattordici studenti , precisamente Salwa, Giorgia, Matteo, Alice, Ariela, Elisa, Daniele, Enrico, Komalpreet, Diletta, Samuel, Syria, Lorena, accompagnati dalla docente di Social Media Marketing Lucia Barison.

Pubblicità Pubblicità

Il gruppo ha ideato un micro format, creando e sviluppando contenuti da diffondere sui canali social dell’Università Popolare Trentina di Cles programmati per uscire, a partire da giovedì 18 febbraio 2021, sulla pagina Facebook e sul neonato profilo Instagram. Tutti i video sono inoltre visibili sul canale Youtube Università Popolare Trentina Cles.

Un progetto pensato per mettere in pratica le ore di teoria svolte in classe o in didattica a distanza utilizzata, nell’ambito del progetto, anche per la creazione di video interviste a docenti e professionisti chiamati a rispondere ad alcune domande preparate in classe dagli studenti.

Il lavoro è iniziato alcuni mesi fa con l’individuazione del logo in una ciambella rosa, il dolce tipico americano di origine olandese chiamato ‘Donut’, divenuta fenomeno protagonista di pubblicità e film. Un dolce ‘popular’, la ciambella, che ricorda il cerchio di un obiettivo (il target per un social media manager) ed è onnipresente nei gruppi di lavoro americani come nel Social Media Team Upt Cles, con vari trailer promozionali dove la ciambella introduce sempre le video interviste che possono essere viste integralmente sul canale Youtube della scuola.

Pubblicità Pubblicità



La conoscenza e sperimentazione degli strumenti di comunicazione digitali e social sono, ormai da svariati anni, punti fissi all’interno del Piano Formativo della scuola. Alcuni dei corsi insegnati presso l’Istituto educano figure alle quali viene spiegata l’importanza della comunicazione e dei Social Media. Sono davvero molti i punti vendita che al giorno d’oggi necessitano di personale in grado di muoversi a proprio agio su tali piattaforme, tenendo conto della diversità di tali strumenti da utilizzo privato a professionale. Instagram e Facebook sono le piattaforme che, se utilizzate in modo professionale, possono essere determinanti per la selezione di un Addetto alle Vendite rispetto ad un profilo che non possiede tali competenze.

Soddisfatto il Direttore Walter Iori che alcuni mesi fa, dopo avere condiviso nella fase preliminare del progetto il piano editoriale dei contenuti ed il target cui essi si sarebbero rivolti, ha concesso la gestione dei profili social allo scopo di creare maggiore interazione e collaborazione tra gli studenti della scuola e le famiglie cui le piattaforme, principalmente, si rivolgono. Ulteriore obiettivo è quello di raggiungere un pubblico più vasto, aumentare i followers e creare attenzione e coinvolgimento informando e talvolta anche divertendo, con simpatici siparietti del tutto spontanei, incorsi tra studenti e docenti.

Per guardare le videointerviste: Facebook, Instagram, You Tube

Info: UPT Cles