Ciclabile Gocciadoro: è botta e risposta tra il vicesindaco Stanchina ed il professor Pedrotti

Sul progetto di ciclopedonale all’interno del parco di Gocciadoro è botta e risposta tra l’assessore Stanchina ed il Professor Emerito Franco Pedrotti.

Stanchina parla di una ciclabile relativamente corta ( 400 metri ) larga 2 metri e mezzo con un fondo di ghiaia battuta giudicata assolutamente non impattante anche da parte dal Servizio Aree Protette della Provincia che nel gennaio dello scorso anno ha espresso parere favorevole, il Servizio ha chiesto solo una particolare attenzione al mantenimento del bosco.

Per Stanchina il progetto sarebbe condiviso, avrebbe un parere favorevole anche da parte del Consiglio Circoscrizionale della scorsa legislatura, in più dev’essere ancora finanziato e ed è in fase di ultimazione.

Pubblicità Pubblicità

Stanchina non parla della peculiarità e unicità del parco di Gocciadoro sia a livello di alberi che di sottobosco; dell’importanza di avere un’area incontaminata in città ed alla fine considera Gocciadoro alla stregua di un qualsiasi altro parco cittadino senza considerare le diversità.

Non solo, ma si dichiara disponibile ad incontrare il Professor Emerito Franco Pedrotti, ma non prende in considerazione il Comitato di Tutela del Bosco Storico di Gocciadoro.

La risposta del professor Pedrotti non si è fatta attendere: “Cerco di elencare, sinteticamente, le ragioni per le quali non è possibile inserire una pista ciclabile nel Bosco di Gocciadoro: 1) il Bosco di Gocciadoro è una rarità assoluta per tutta la Valle dell’Adige, è presente in una sola e ristretta località, le colline di Gocciadoro; 2) il Bosco di Gocciadoro è molto piccolo, è esteso soltanto per poche decine di ettari; 3) il Bosco di Gocciadoro è sviluppato su un pendio molto ripido, soggetto a erosione; 4) il Bosco di Gocciadoro si trova in uno stato di grave degradazione, come dimostrato scientificamente, con dati oggettivi. Infine Le colline di Gocciadoro sono interessate dai seguenti regimi di tutela: Tutela ambientale e Protezione delle bellezze naturali L. 1497 dd. 26.6.1939.

Pubblicità Pubblicità



L’intervento proposto ricade in area soggetta a tutela ambientale. Per la particella fondiaria 937/1 in particolare (zona sud del percorso di collegamento) è iscritta al Libro Fondiario l’annotazione di fondo di “importante interesse pubblico ai sensi della legge 26.6.1939 n. 1497 e pertanto l’immobile stesso rimane soggetto a tutti i vincoli ed alle disposizioni di tutela di cui alla citata legge. Aree protette Natura 2000. L’intera area del Parco di Gocciadoro e la soprastante via H. Gmeiner ricade in zona Rete Natura 2000 nel sito ZSC IT3120122 GOCCIADORO”.

In merito a quanto affermato dal vicesindaco Stanchina: “Già nel 1990 il Comune aveva deciso di fare eseguire un piano di gestione per Gocciadoro, rivolgendosi all’Università di Trento per la parte generale e al sottoscritto per la parte riguardante il bosco. Nel Piano di gestione di Gocciadoro venivano fornite le proposte utili alla conservazione del bosco e di tutta l’area. Negli anni successivi, il Comune non solo non ha affatto tenuto conto di quanto consigliato a proposito della gestione del bosco, ma ha fatto eseguire nei boschi di Gocciadoro diversi interventi e precisamente: apertura di strade e sentieri e costruzione di aree da pic-nic.

Questi lavori hanno provocato danni molto gravi e grandemente dannosi per i boschi: a) l’apertura delle strade e dei sentieri e la costruzione delle aree da pic-nic ha provocato in loco la totale distruzione della vegetazione del sottobosco;b) contemporaneamente, è avvenuta la degradazione del sottobosco circostante, con scomparsa quasi completa delle specie nemorali e introduzione nel sottobosco di specie ruderali e nitrofile, comuni ovunque. Le aree da pic-nic non avrebbero dovuto in nessun modo essere inserite nel bosco, ma costruite nelle radure prative della parta alta di Gocciadoro.

Nel 2017, avendo il Comune di Trento l’intenzione di aprire una pista ciclabile attraverso il Bosco di Gocciadoro, sono stati presentati al Comune un esposto da parte del sottoscritto e una lettera (in data 13 giugno 2017) da parte della Sezione Trentina di Italia Nostra. Ora, c’è da porsi una domanda: le nuova Amministrazione del Comune di Trento è tenuta a conoscere quanto è avvenuto durante la precedente Amministrazione? Negli archivi del Comune si trovano, evidentemente, tutti i documenti al riguardo. Faccio presente al Vicesindaco che non si tratta di “lamentele”, come da lui affermato sulla stampa, ma di considerazioni di carattere tecnico documentate scientificamente. Studio di fattibilità con rilievo plano-altimetrico di dettaglio delle aree per la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra il Parco Gocciadoro e l’area verde di Via Montello.

Lo studio di fattibilità (marzo 2018) riporta la seguente descrizione dell’area di intervento: L’area oggetto di intervento è di proprietà pubblica, prevalentemente a carattere boschivo, caratterizzata da presenza di strada veicolare a doppio senso che collega Via Vicenza al Parco di Gocciadoro (Via H. Gmeiner). L’area è caratterizzata da pendenza del terreno a tratti importante, con presenza di alcuni percorsi pedonali sterrati caratterizzati da elementi costruiti quali passerelle in legno, gradonate in legno e tratti con muri in sasso. Nello Studio di fattibilità, non una parola è dedicata alla descrizione del bosco, non sono citate le principali specie arboree di Gocciadoro (carpino bianco, farnia, castagno), nulla è stato scritto sulle caratteristiche della vegetazione boschiva. Ne risulta che lo Studio di fattibilità è privo di qualsiasi riferimento di carattere botanico ed ecologico, è incompleto e quindi non può essere accettato e va respinto in blocco”.