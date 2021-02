Troppi mezzi pesanti attraversano l’abitato di Lavis: arriva il divieto di transito dalle 7 alle 22

Ogni giorno sono centinaia i mezzi pesanti che attraversano il paese di Lavis, ma che potrebbero utilizzare la tangenziale Trento Nord-Rocchetta.

Per questo, allo scopo di ridurre il traffico e l’inquinamento e aumentare la sicurezza nel centro abitato di Lavis, con l’ordinanza numero 21 del 12 febbraio 2021 il sindaco Andrea Brugnara ha disposto in via sperimentale il divieto di transito dalle 7 alle 22 per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 18 tonnellate non adibiti al trasporto di persone sulla SS 12 nel tratto del centro abitato di Lavis.

Da questa previsione sono esclusi i veicoli per il trasporto di persone, i veicoli che devono caricare/scaricare nell’abitato di Lavis, i veicoli per il soccorso o in uso alle forze dell’ordine, i veicoli degli enti pubblici, quelli per la raccolta dei rifiuti e quelli per la manutenzione delle pubbliche utenze.

