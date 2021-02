Tra balle e ipocrisia: ecco la vera storia degli applausi a Conte

E’ ancora virale il video degli applausi (e dei pianti di Casalino) e dell’addio per l’ex premier Giuseppe Conte. Il giorno del giuramento di Draghi infatti si è assistito, secondo alcuni media ad un evento straordinario: lo scroscio degli applausi è stato definito come inusuale, un evento raro come pochi altri.

Molti tg e organi d’informazione hanno dipinto il pianto di Casalino che dalla finestra salutava l’ex premier come una metafora degli italiani che si disperavano per la fine del mandato dell'”avvocato del popolo”.

La realtà è in realtà ben altra: l’applauso e la finta disperazione di fine mandato sono in realtà dei rituali nella politica italiana. Lo stesso era successo con Berlusconi, con Renzi e pure con i Presidenti dei governi tecnici come Monti, Letta e Gentiloni.

Sarebbe dunque stata fatta dai media un’enfatizzazione dell’evento che è stato descritto in maniera erronea.

A tal proposito, nelle scorse serate è uscito un servizio di “Striscia la Notizia” su Canale 5 che metteva in comparazione gli applausi per i vari Presidenti dimostrando come quelli di Giuseppe Conte non siano poi stati così speciali.

Insomma, il tributo al Presidente con gli applausi sarebbe una consuetudine e non un evento come è stato voluto far credere su alcuni media nazionali. Il servizio è stato chiamato: “La vera storia degli applausi a Conte”. (Clicca qui per vedere il servizio di Striscia che smaschera la bufala degli applausi)

