Quarto Grado, venerdì 19 febbraio: “Laura strangolata con una corda non ha fatto in tempo a reagire”

Anche questo venerdì, 19 febbraio, il programma a cura di Siria Magri si occupa del caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel tardo pomeriggio del 4 gennaio, a Bolzano. Il cadavere della donna è stato ritrovato nel fiume Adige. Recentemente l’autopsia avrebbe confermato per lei il decesso da strangolamento con una corda.

Dei resti dell’uomo invece, non vi è ancora traccia. Le ricerche di Peter sono proseguite fino a sabato 13 febbraio, con l’abbassamento delle acque del fiume Adige, come era avvenuto per la moglie, ma senza risultato (leggi anche Peter, nessun risultato. Interrotte per oggi le ricerche sull’Adige).

Dagli ultimi esiti dell’esame autoptico emerge anche che Laura non avrebbe fatto in tempo a reagire all’attacco sferrato con rapidità dal suo assassino.

Per il duplice omicidio e per l’occultamento di cadaveri è accusato il figlio della coppia, Benno, che si trova ancora in prigione dal 29 gennaio scorso, dopo che la Procura ha respinto la richiesta della sua scarcerazione da parte della difesa. Dal carcere continua a professare la sua innocenza, ma dal passato del trentenne emergono episodi di psicosi.

Al centro della puntata anche la morte di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata lo scorso 6 febbraio nel suo appartamento, a Faenza. Sulla dinamica dell’omicidio permangono molti dubbi: per la Procura il colpevole sarebbe stato un sicario assoldato da Claudio Nanni, l’ex marito a cui la donna aveva fatto causa in passato.

Il 53 enne, che per l’orario del fatto si sarebbe procurato un alibi, deve rispondere di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. Per l’unica testimone del caso – un’amica della figlia di Ilenia, rimasta a dormire dalla Fabbri – è scattato il programma di protezione.

