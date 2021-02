Predazzo: fuochi artificiali in consiglio comunale. Ecco gli 8 punti che smentiscono la Sindaca Bosin

Nello scorso consiglio comunale del 10 febbraio, dopo quasi 4 ore di consiglio (era passala la mezzanotte), la Sindaca Maria Bosin e la vicepresidente Laura Mich hanno rigettato la richiesta delle minoranze di sospendere la seduta per riprenderla il giorno successivo.

Secondo le minoranze la scelta è stata “grave e violenta, posto che i consiglieri comunali sono stati costretti ad un irragionevole maratona notturna che, di fatto, ha impedito loro di poter svolgere adeguatamente il mandato politico. E’ infatti evidente a tutti, tranne forse a qualcuno/a. che discutere il bilancio alle 4 del mattino, dopo 8 ore di consiglio, non permette ai consiglieri di avere la lucidità necessaria per svolgere in maniera adeguata il loro ruolo, che non è solo quello di alzare o abbassare la manina in occasione del voto”.

Nello scontro ingaggiato dalla Sindaca per impedire la sospensione del consiglio le minoranze sono state accusate di aver voluto loro quella situazione, “esattamente il contrario di quanto accaduto!” – replicano dalle opposizioni.

La cosa però non finisce qui e finirà sui banchi della giunta. Leandro Morandini, Igor Gilmozzi, Massimiliano Sorci, Eugenio Caliceti e Massimiliano Gabrielli hanno infatti depositata una lunga interrogazione con un altrettanto lunghissima premessa.

«Siccome le bugie ci sono insopportabili – incalzano le minoranze – cara Sindaca, di seguito ricapitoliamo l’accaduto, portando gli atti protocollati a riprova di quanto diremo; alle ricostruzioni fantasiose, se non false, noi rispondiamo con la certezza degli alti depositati in Comune, il resto sono chiacchiere! Come dicevano gli antichi.scripta manent verba volant!»

I consiglieri di minoranza indicato 8 precisi punti dove viene ricostruita la cronistoria di quanto successo supportata dalla prova invincibile degli atti protocollati.

1. Nel mese di dicembre i consiglieri di minoranza hanno presentalo numerose interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione su temi importanti, tanto per fare alcuni esempi: viabilità e dossi stradali, sicurezza idrogeologica del Monte Mulat, illuminazione pubblica, sistema di videosorveglianza, istituzione di commissione consiliare Slatuto-regolamenti, utilizzo delle registrazioni video in sostituzione della verbalizzazione delle sedute, ecc.

Visto il numero e l’importanza di questi atti ispettivi e di indirizzo, il 30 dicembre 2020 (6 settimane prima del consiglio comunale dove si è discusso il bilancio) la minoranza ha presentato in comune la richiesta di convocazione di un consiglio comunale (prot. n. 13778), per trattare i numerosi argomenti indicati.

2. Il giorno 8 gennaio 2021, 9 giorni dopo la presentazione, il Presidente del Consiglio ha comunicato (prot. n. 202) che la richiesta di convocazione del consiglio era irricevibile. Le motivazioni addotte dal Presidente Dellascga erano palesemente pretestuose: genericità della richiesta e mancanza delle firme autografe dei richiedenti. Come si può facilmente verificare leggendo la richiesta del 30.12.2020, gli argomenti da mettere in discussione erano indicati chiaramente, infatti si citano le interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione depositate (cioè protocollate) dai consiglieri di minoranza presso la segreteria. Per recuperare questi aiuti presentati dai consiglieri di minoranza, ci vogliono 30 secondi, basta consultare il sistema informatizzalo di protocol 1 azione Pi3. che il Comune di Predazzo utilizza da olire 10 anni (cosa che il Presidente Lucio Dellasega sa bene, visio che ha governato ininterrottamente negli ultimi 10 anni, anche come assessore).

Quanto alla firma dei proponenti, il regolamento interno non richiede la firma autografa di tutti i richiedenti, e, per di più, lo Statuto comunale dispone che ” il portavoce dell’opposizione e il candidalo alla carica di Sindaco che abbia ricevuto più voti dopo il Sindaco eletto”, ed e proprio il portavoce della minoranza che ha presentato la richiesta, in rappresentanza di tutti i consiglieri di minoranza!

Due pesi e due misure, quindi, basti pensare che un atto ufficiale come la convocazione del consiglio comunale e fatta dal Presidente Dellasega tramite posia elettronica ordinaria (che non da prova di ricezione), ma lo stesso Dellasega pretende che la minoranza osservi delle formalità che non sono scritte da nessuna parte!

Laddove il Presidente del consiglio comunale avesse avuto dubbi sulla veridicità della richiesta, avrebbe potuto telefonare o scrivere una mail ai consiglieri di minoranza (di cui conosce sia il numero dì telefono che l’indirizzo mail). Niente di tutto questo, anzi, soltanto dono 9 giorni il Presidente del consiglio ha comunicato che non riteneva ricevibile la richiesta. Per quale motivo ci sono voluti 9 giorni?

Forse che l’obbiettivo era quello di far perdere tempo per permettere alla Sindaca di organizzare la conferenza sul monte Mulat (tenutasi il 4 febbraio) prima che se ne parlasse in consiglio comunale, visto che la minoranza aveva già presentato un’interpellanza, guarda caso, proprio sui lavori realizzati sul monte Mulat? Che strana coincidenza…..

Lo stesso giorno, venerdì 8 gennaio alle 14:16 (prot. 192). il Presidente Dellasega comunica ai consiglieri il deposito degli alti di bilancio. Tale comunicazione serve per consentire ai consiglieri di esaminare gli atti di bilancio (centinaia di pagine) e proporre eventuali emendamenti (tassativamente entro 10 giorni!). Come noto, il Comune chiude il venerdì pomeriggio, pertanto i consiglieri hanno potuto chiedere copia degli atti di bilancio soltanto il lunedì successivo, quindi 3 giorni dopo, perdendo 3 giorni utili, tra cui sabato e domenica che sono giorni in cui non si lavora e ci si sarebbe potuti dedicare all’esame degli atti; forse il Presidente Dellasega non ci ha pensato, visto che è in pensione, ma in consiglio tutti gli altri lavorano! … o forse e stato fatto apposta per dare meno tempo ai consiglieri di documentarsi (il dubbio è forte)…ricordo che, in base allo Statuto comunale (art. 22) il Presidente del consiglio dovrebbe “promuove le forme dì garanzia e di partecipazione delle minoranze”!

3. Visto il “rifiuto” del Presidente Dellasega. pur ritenendo tale comportamento incomprensibile, il giorno 11 gennaio 2021 (un mese prima del consiglio del 10 febbraio!), le minoranze hanno presentato nuovamente la richiesta (prot. n. 235). firmata e con un’indicazione degli argomenti identica a quella contenuta nella richiesta del 30 dicembre. Se fosse stato vero che l’indicazione degli argomenti era generica, il Presidente Dellasega avrebbe dovuto dichiararla nuovamente irricevibile, cosa che non è accaduta, a dimostrazione che la richiesta del 30 dicembre non era per nulla generica!

4. Nel frattempo, il 13 gennaio, il Presidente Dellasega convoca una conferenza dei capigruppo nella quale comunica alle minoranze che la sindaca Bosin ha chiesto di convocare il consiglio per l’approvazione del bilancio inserendo anche parte delle richieste presentate della minoranza. Durante l’incontro, i capigruppo di minoranza Leandro Morandini e Igor Gitmozzi fanno presente che, a norma di regolamento (di contabilità), il bilancio non potrà essere discusso prima del 10 febbraio e che c’è tutto il tempo per convocare una seduta del consiglio per trattare gli argomenti richiesti dalla minoranza, evitando di trovarsi a discutere decine di argomenti in un solo consiglio, nel quale, per di più, si esamineranno numerosi documenti di bilancio, che non sono soltanto documenti tecnici, ma costituiscono la principale scelta di programmazione politico economica del comune, e meritano un esame ed una discussione adeguata, non certo frettolosa ed in ore notturne.

Non solo; i consiglieri Morandini e Gilmozzi fanno presente al Presidente Dellasega che, di solito, unitamente al bilancio si approva (per legge) anche la deliberazione che definisce le aliquote IMIS. imposta che rappresenta la principale entrata propria del comune (per il 2021 prevista in 2,7M€), altro argomento sul quale il consiglio deve (per legge) confrontarsi. Il Presidente Dellasega risponde di non aver avuto comunicazione di tale deliberazione, e di doverne parlare con la Sindaca, che ha comunque espresso la volontà di fare un unico consiglio, A questo punto, la minoranza propone di rinunciare al gettone di presenza, laddove il problema fosse quello, pur di convocare due consigli ed evitare inutili, dannose e ridicole maratone notturne.

La conferenza dei capigruppo si conclude con la promessa, fatta dal Presidente Dellasega, di risentirsi dopo che lo stesso ne avrà parlato con la Sindaca. Il cons. Morandini chiede al Presidente, per la volta successiva, di convocare anche la Sindaca visto che né il Presidente del consiglio né i capigruppo di minoranza (cons. Preti e cons. Modica) hanno facoltà di decidere alcunché; se pretende di decidere tutto la Sindaca, ed i capigruppo di maggioranza non hanno alcun margine di manovra (che da Statuto avrebbero…), la prossima volta venga direttamente la Sindaca in conferenza dei capigruppo, così almeno potremo confrontarci senza perdere tempo.

Per 10 giorni tulio tace, né il Presidente Dellasega né la vicepresidente Laura Mich, né i capigruppo Preti e Modica si fanno vivi.

5. Il 22 gennaio 2021 (19 giorni prima del consiglio del 10 febbraio), la minoranza scrive nuovamente al Presidente Dellasega per ribadire la necessità di convocare un consiglio comunale per discutere i numerosi atti politici depositati da mesi. Nella lettera, la minoranza evidenzia, per l’ennesima volta, la necessità di non inserire in un solo consiglio comunale un numero troppo elevato di argomenti, per favorire un “sereno dibattito consiliare”.

In quell’occasione la minoranza ricorda al Presidente Dellasega che giacciono nel suo cassetto, da oltre due mesi, le lince programmatiche del Sindaco (o indirizzi generali di governo), che esprimono le “linee strategiche dell’Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità” (art. 53 Statuto comunale) e. pertanto, vanno discusse prima del bilancio, essendo un atto di programmazione più ampio (di legislatura), da cui scaturiranno i bilanci dei prossimi 5 anni.

Naturalmente, neppure questa richiesta viene accolta dal Presidente Dellasega. il quale per Statuto comunale (art. 22) dovrebbe “promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze … ed ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali ‘. Nonostante l’ennesima richiesta della minoranza, passano i giorni e nessun incontro viene fatto, nessuna conferenza dei capigruppo viene indetta, nessuna comunicazione, neppure telefonica o vìa Email. Silenzio assoluto!

Ad interrompere il sonno letargico del Presidente Dellasega, il 26 gennaio viene trasmessa una Email di convocazione del consiglio comunale per il 10 febbraio. Come desiderava il Sindaco Maria Bosin. l’ordine del giorno prevede 13 argomenti, tra questi anche alcuni argomenti già presentati da tempo dalla minoranza, non tutti però, poiché, per regolamento, nella sessione di bilancio non e consentilo discutere le interrogazioni (ulteriore motivo che avrebbe reso necessaria la convocazione di due consigli comunali). Per inciso. le interrogazioni presentate a dicembre potranno essere trattate in un consiglio ancora da convocarsi.

In sintesi,la decisione del Presidente Dellasega c la seguente: i punti richiesti dalla Sindaca Bosin sono tutti inseriti nell’ordine del giorno del consiglio comunale, quelli della minoranza solo in pane!

6. Non è tutlo, vi è un altro aspetto strano: nella prima convocazione del consiglio comunale non c’è traccia della delibera IMIS, che per legge va approvata prima dell’approvazione del bilancio di previsione. Questa stranezza viene risolta il 3 febbraio 2021, data in cui il Presidente Dellasega inoltra un’integrazione urgente dell’ordine del giorno, aggiungendo, su richiesta della Sindaca, altri 2 argomenti ai 13 già in discussione. Su esclusiva decisione del Sindaco, e senza sentire i capigruppo come aveva promesso, il Presidente del consiglio aumenta gli argomenti da 13 a 15!

I due argomenti aggiunti sono tutt’altro che banali, si tratta della delibera IMIS (che evidentemente alla data della prima convocazione non era pronta) ed un’ulteriore delibera di approvazione del nuovo regolamento sul canone patrimoniale di concessione, che consiste in 60 pagine di norme che disciplinano l’occupazione di suolo pubblico, i messaggi pubblicitari, le

pubbliche affissioni e le attività di accertamento e riscossione delle sanzioni. Non certo cosa da poco!

Altro aspetto importante: i 10 giorni per presentare emendamenti sono scaduti a gennaio, quindi i consiglieri (tutti, non solo quelli di minoranza) non possono presentare emendamenti, tra i quali, ad esempio, quelli per ridurre le aliquote IMIS al fine di abbassare la pressione fiscale a carico dei cittadini (come era intenzione delle minoranze). La tempistica seguita dal Presidente del consiglio non consente ai consiglieri di presentare proposte modificative; il messaggio e chiaro, ciò che è proposto dalla giunta, o meglio dalla Sindaca, non è modificabile! I consiglieri comunali sono chiamati a ratificare le scelte fatte dalla Sindaca, non possono esercitare il ruolo che la legge consente loro.

7. Vista questa significativa integrazione “urgente” (2 punti che, in termini di tempo, equivalgono a lutti quelli presentati dalle minoranze), lo stesso giorno (3 febbraio 2021) le minoranze scrivono al Presidente Dellasega (prot. in data successiva col n. 1406). censurando il Suo comportamento e chiedendo, per l’ennesima volta, di dividere il consiglio in due sedute, consentendo ai consiglieri comunali (tutti, anche quelli di maggioranza) di svolgere il proprio ruolo con coscienza e lucidità, cosa che non si può certo fare alle 5 o alle 6 di notte. Alle richieste della minoranza non segue alcuna risposta.

8. Nel silenzio assordante del Presidente, arriviamo al 10 febbraio 2021, il giorno del consiglio comunale. Come era prevedibile, trattare 15 punti all’ordine del giorno, tra i quali il bilancio, richiede tempo, non si possono chiudere in poche ore. Nonostante le ripetute richieste fatte dalla minoranza durante la seduta, la Sindaca e la vicepresidente Laura Mieli (il Presidente Dellasega non è presente) costringono il consiglio ad andare avanti fino alle 7 della mattina.

Nell’interrogazione le minoranze chiedono per quale motivo nonostante ben 4 richieste scritte della minoranza il Presidente del Consiglio abbia ritenuto di non convocare due distinti consigli comunali; si ricorda che la prima richiesta è datata 30 dicembre, quindi c’era tutto il tempo per convocare un consiglio prima del 10 febbraio; se il Presidente del Consiglio abbia la facoltà di decidere in autonomia le convocazioni dei consigli comunali, come prevede la legge, o se sia costretto ad esaudire le richieste della Sindaca; in questo secondo caso si chiede quali siano gli eventuali strumenti di coercizione o di persuasione utilizzati dalla Sindaca; per quale motivo il Presidente del Consiglio non abbia mai risposto alle richieste formali della minoranza e per quale motivo non era presente alla seduta del 10 febbraio 2021; per quali motivi la Sindaca ed il Presidente del consiglio ritengono ragionevole e sensato discutere il bilancio alle 4 di mattina, dopo 8 ore di consiglio comunale; per quale motivo non è stato ripubblicato il deposito degli atti di bilancio, che avrebbe consentito ai consiglieri di presentare emendamenti anche in merito alle aliquote IMIS, la cui delibera è stata inserita all’ordine del giorno soltanto il 3 febbraio, quando il termine di 10 giorni dal deposito era decorso; se la Sindaca e il Presidente del consiglio siano soddisfatti ed orgogliosi di aver costretto i consiglieri comunali a fare una inutile maratona notturna; se il Presidente del consiglio comunale ritenga di convocare altri consigli comunali con 15 punti all’ordine del giorno, ed eventualmente per quali ragioni ritiene di non poter convocare sedute che durino 4/5 ore e se il Presidente del consiglio ritenga di convocare la conferenza dei capigruppo solo quando ciò sia funzionale a sostenere le richieste della Sindaca o se, al contrario, ritenga tale organismo deputato al confronto costruttivo tra gruppi consiliari. In questo secondo caso si chiede per quale motivo la conferenza dei capigruppo non sia stata riconvocata prima della trasmissione della convocazione consiliare (avvenuta il giorno del 26 gennaio).