Governo Draghi, no alla fiducia di De Bertoldi: «Bene però la riforma fiscale fatta da esperti»

Il senatore Andrea de Bertoldi (Fratelli d’Italia) è stato l’unico trentino a esprimere un voto contrario sulla fiducia del governo a Mario Draghi. Le senatrici Elena Testor (Lega) e Donatella Conzatti (Italia Viva), così come i senatori della Svp e Gianclaudio Bessa (Pd), hanno invece accolto positivamente il nuovo esecutivo.

De Bertoldi ha affermato che, come tutto il suo partito, non darà la fiducia al suo governo, ma comunque ci sarà un comportamento leale e collaborativo. Il senatore trentino ha inoltre invitato Draghi a cercare di far uscire il paese da questa pandemia.

Particolarmente duro nei confronti dei virologi che vanno in giro per le televisioni a terrorizzare i cittadini:«Ci liberi dai virologi e li faccia stare zitti, lasciando così alla politica la capacità di esprimersi. Quello dei virologi nelle Tv è un melodramma che sta creando problemi al mondo economico»

Ma a parlato anche di «Maggioranza minestrone poco coesa sui valori». Bene la riforma fiscale fatta da esperti, «viva Dio perché fino ad ora le persone competenti sono state inesistenti nel precedente governo».

De Bertoldi ha poi concluso il suo intervento chiedendo che il Governo intervenga attraverso degli aiuti straordinari per il settore del turismo e affinchè venga socializzato il debito Covid nelle imprese.

Mario Draghi – invece secondo la senatrice Elena Testor – deve sostenere una riforma fiscale complessiva, e non modificando una tassa per volta come invece avveniva prima. La senatrice ladina Elena Testor si è detta anche lei molto soddisfatta di Mario Draghi. Lo sosterremo – ha detto – per via del suo operato, che parte da punti fermi fondamentali: più salute e meno tassa, più cantiere e meno sprechi, responsabilità, e rispetto verso le nuove generazioni ma anche verso quelle generazioni che hanno ricostruito l’Italia nel dopoguerra. (clicca nella foto del titolo per sentire l’intero intervento del senatore)

