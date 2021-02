Espulsi i 15 senatori grillini che non hanno votato la fiducia al governo Draghi. È partita la scissione

Arriva un nuovo psicodramma per il movimento cinque stelle. La votazione sulla fiducia al governo di Mario Draghi di ieri sera al Senato apre ufficialmente la frattura nel Movimento 5 Stelle.

Nella mattinata il reggente politico Vito Crimi ha annunciato l’espulsione dei 15 senatori che, in dissenso con l’indicazione del voto espresso dalla ‘base’ sulla piattaforma Rousseau, hanno votato contro la fiducia all’esecutivo dell’ex numero della Banca centrale europea.

Vito Crimi ha annunciato la cacciata dei senatori ribelli con un post su Facebook in cui ha ricordato che i senatori che hanno votato sì a Draghi “non lo hanno fatto a cuor leggero, è evidente. Ma lo hanno fatto. Lo hanno fatto con coerenza, nel rispetto dell’orientamento emerso in seguito all’ultima consultazione, dove la maggioranza dei nostri iscritti si è espressa a favore. E lo hanno fatto con coraggio, assumendosi la responsabilità di una scelta che non guarda all’interesse esclusivo del MoVimento o al facile consenso, bensì agli interessi di tutti i cittadini italiani e della nostra comunità nazionale”.

Per dirla come si deve negli ultimi tempi i grillini, o quello che resta del movimento, hanno fatto fatica a votare tutto, ma alla fine per mantenere la poltrona lo hanno fatto, legandosi alla fine all’abbraccio mortale del PD con il quale hanno formato il nuovo gruppo dentro il parlamento decretando la parola fine sul movimento.

Chi l’avrebbe mai detto, PD e Movimento cinque stelle fusi in un unico partito.

“Al contrario i 15 senatori che hanno votato ‘no’ alla fiducia “ – si legge ancora fra le righe del post di Crimi – sono venuti meno all’impegno del portavoce del MoVimento che deve rispettare le indicazioni di voto provenienti dagli iscritti. Tra l’altro, il voto sul nascente Governo non è un voto come un altro. È il voto dal quale prendono forma la maggioranza che sostiene l’esecutivo e l’opposizione. Ed ora i 15 senatori che hanno votato no si collocano, nei fatti, all’opposizione”.

CHI SONO I SENATORI DISSIDENTI – I 15 senatori che hanno votato contro la fiducia a Draghi, dopo giorni di polemiche e attacchi al capo politico Vito Crimi, a Beppe Grillo e ai vertici del Movimento, sono Rosa Abate, Luisa Angrisani, Margherita Corrado, Mattia Crucioli, Fabio De Micco, Silvana Giannuzzi, Bianca Laura Granato, Virginia La Mura, Elio Lannutti, Barbara Lezzi, Matteo Mantero, Vilma Moronese, Nicola Morra, Cataldo Mininno e Fabrizio Ortis.

Restano in bilico, invece, i sei assenti alla chiamata: Giuseppe Auddino, Elena Botto, Antonella Campagna, Emanuele Dessì, Vincenzo Garruti e Nunzia Nocerino. Se sarà mini-scissione, almeno a Palazzo Madama, ci sono i numeri per costituire un gruppo. In panchina ormai scalpitante e pronto ad entrare in campo c’è Di Battista. E oggi si potrebbe replicare alla Camera.