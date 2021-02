E’ stato costituito il Comitato di Tutela del Bosco Storico di Gocciadoro costituito da cittadini, residenti e ambientalisti che vuole diventare una parte ascoltata nella pianificazione della costruzione della ciclopedonale che stravolgerebbe il parco.

La definizione di Bosco Storico non è casuale:”Al contrario è voluta perché se fosse riconosciuta Gocciadoro sarebbe tutelato, mentre se lo considerano un semplice parco urbano gli interventi non hanno limiti e sono a discrezione degli uffici tecnici. In pratica siti naturali ed ancora selvaggi che sono una particolarità unica per un centro urbano verrebbero giardinettizzati” secondo i piani dell’Ufficio Parchi e Giardini del Comune.

In questa logica il progetto di una ciclopedonale con una larghezza di 2 metri e mezzo che tagliando la parte più isolata e selvaggia del parco, violenterebbe una rara isola verde.

Il sindaco ha risposto all’esposto del professor Franco Pedrotti impegnandosi per un incontro con gli uffici tecnici:”Ma non ci ha invitato. E’ logico che i tecnici illustreranno il loro progetto con una relazione di parte, sarebbe stato opportuno che il sindaco invitasse anche il Comitato per poter ascoltare tutti i punti di vista, ma anche per conoscere le nostre proposte alternative”.

Intanto avete fatto il vostro primo atto ufficiale: “Abbiamo inviato – prosegue Ottone Taddei – una Pec al Servizio Parchi e Strade del Comune con la quale affermiamo quanto segue: in riferimento al progettato collegamento ciclopedonale Via Montello-Gocciadoro, e con particolare riferimento al suo attraversamento in area boscata, impervia ed attualmente inviolata, tra l’altro oggetto di studi naturalistici di rilievo internazionale coordinati ed eseguiti dal Prof. Franco Pedrotti (Universita’ di Camerino) condotti fin dal 1969, anche a nome del neo formato Comitato di Tutela del Bosco storico di Gocciadoro, sono ufficialmente ad inoltrarVi la seguente specifica richiesta di visura: Richiesta, da parte di codesto Ufficio, di parere/autorizzazione in merito alla realizzazione del percorso in area a bosco al Servizio Foreste e Fauna della P.A.T. Risposta in merito da parte del medesimo Servizio. Confidando in un solerte riscontro”.

Come già scritto, a questo punto la partita è unicamente politica in quanto ci troviamo di fronte ad un progetto esecutivo al quale manca solo la delibera di inizio lavori.

Bene fa il Comitato a voler verificare la regolarità dell’iter burocratico che ha portato al progetto esecutivo. “In Comune ci hanno detto – che si tratta di un progetto illustrato anche al passato consiglio circoscrizionale di Oltrefersina, di fatto ne siamo venuti a conoscenza solo tramite un residente che ha ricevuto la notifica di esproprio. Adesso si tratta di recuperare il tempo perduto”.