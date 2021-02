A Trento sbocciano i talenti: per Monica Malfatti in arrivo il terzo romanzo

Una giovane scrittrice. Monica Malfatti è nata a Trento nel 1996 e laureatasi in filosofia in soli 3 anni e mezzo (triennale e specialistica) lavora nelle scuole già da qualche anno: all’inizio come insegnante di sostegno e ora come maestra di scuola elementare; collabora inoltre con la rivista Le Rane.

È in graduatoria per le superiori con l’idea di insegnare storia e filosofia. “Ho molte passioni e sto cercando ancora la mia strada” afferma, sicuramente la scrittura è tra queste: ha già ottenuto infatti la pubblicazione di due romanzi e il terzo è in arrivo.

Quando è nato l’interesse per la scrittura?

“La passione per la scrittura mi accompagna fin da quando ero bambina, mi piaceva molto ascoltare le storie che mi leggevano i miei genitori. Poi quando ho iniziato a scriverle io mi si è aperto un mondo”

Questo hobby – ci confida Monica – lo aveva perso durante la prima adolescenza per poi ritrovarlo grazie al progetto annuale organizzato dall’università di Trento “ateneo dei racconti”. È un concorso rivolto a tutti i giovani talenti dell’università che ha permesso a Monica di mettere in scena un suo racconto breve con il quale è riuscita a classificarsi tra i primi dieci.

Quali libri hai pubblicato fino ad ora?

“Due. Le margherite non hanno profumo e Destino ridicolo”.

Monica dopo la laurea è riuscita a trovare il tempo necessario per rielaborare il suo romanzo Le margherite non hanno profumo, scritto all’età di diciassette anni e pubblicato con la casa editrice Albatros; la storia, ambientata tra gli anni ’40 e ’60 del secolo scorso, vede come tema principale l’emancipazione femminile.

“Durante uno degli incontri di presentazione del libro – aggiunge la scrittrice – tenutosi a Brescia presso la libreria/casa editrice La Tarantola, il racconto è piaciuto all’editore che mi ha chiesto di pubblicare un altro suo lavoro: in particolare, un saggio intitolato Destino ridicolo che riprende il nome dal romanzo scritto dal cantautore Fabrizio De André e ne analizza il contenuto “dal punto di vista di una filosofa”

Com’è essere una giovane scrittrice a Trento?

“Dopo solo due pubblicazioni non mi sento ancora di definirmi una scrittrice. È ancora un sogno che va costruito.”

Come hai presentato questi lavori?

“Per quanto riguarda il romanzo Le margherite non hanno profumo sono riuscita a metterlo in scena in due occasioni: una a Trento e l’altra a Brescia, attraverso delle letture accompagnate da musica. Un’altra opportunità mi si è presentata quando mi hanno chiesto di partecipare a uno spettacolo a tema femminine, l’estate scorsa a Coredo.”

“Per quanto riguarda il saggio Destino ridicolo, a causa della pandemia purtroppo non sono ancora riuscita a presentarlo. Visto l’argomento e la struttura del libro che si presenta diviso in cinque parti, anche qui l’idea sarebbe quella di metterlo in scena con accompagnamento musicale. Confido già quest’estate”.

La pandemia ha fatto sfumare tante opportunità, ma i giovani talenti ci sono ancora. Speriamo si possa tornare presto ad organizzare questo tipo di eventi in modo che ragazzi come Monica abbiano l’opportunità di portare il loro contributo a tutta quella parte di vita culturale e sociale che quest’anno ci è tanto mancata.