Semafori spenti o lampeggianti a Tassullo: il consigliere Marco Santini presenta un’interrogazione

Per il consigliere di Ville d’Anaunia Marco Santini (nella foto) la situazione semaforica all’interno del Comune “appare assai trascurata”, in particolare per quanto riguarda l’ex Comune di Tassullo.

Per questo ha deciso di depositare un’interrogazione che si concentra su quattro punti specifici, a partire dal semaforo installato sulla strada che dalla stazione della Trento-Malé conduce verso il centro di Tassullo.

«Un tratto di strada piuttosto pericoloso, visto che siamo già in pieno centro abitato – spiega Santini –. Qui il semaforo, posizionato ancora dalla precedente amministrazione, si trova in un punto poco visibile, subito dopo il cavalcavia della Trento-Malé. Sarebbe più utile se fosse spostato prima del ponte del tram».

In secondo luogo, il semaforo all’incrocio davanti al bar Benvenuti, secondo Santini, andrebbe sistemato. «Si tratta di un incrocio in posizione strategica, sia per il traffico veicolare, sia per i pedoni e i bambini che si recano a scuola – aggiunge il consigliere –. Il semaforo è stato divelto e non ancora sistemato, con grave disagio per i pedoni».

Anche all’incrocio a Sanzenone la situazione merita attenzione da parte dell’amministrazione comunale. «Lo scopo principale di questo semaforo è quello di rallentare la gran mole di traffico gravante sul centro abitato di Sanzenone – sostiene Santini –. Da giorni però non è funzionante e la segnaletica verticale non è visibile. Questo crea una grave situazione di pericolo, sia per i veicoli che transitano, sia per gli abitanti della frazione».

Infine il consigliere d’opposizione propone una soluzione per quanto riguarda il tratto di strada dal capitello in prossimità del bivio per Castel Valer alla piazza di Tassullo.

«Questa arteria stradale, in particolare durante alcune fasce orarie, è gravata da punte di traffico molto sostenute e con velocità pericolose, nonostante ci si trovi in pieno centro abitato – osserva Santini –. Durante la bella stagione, tra l’altro, vi transitano numerosi pedoni che si recano a Castel Valer. In molti chiedono l’istituzione di un semaforo che renda quel tratto di strada a senso unico alternato, in modo da rendere vivibile e meno pericolosa quella zona, magari anche con la costruzione di un marciapiede».

Alla luce di queste premesse, il consigliere Santini ha posto alcuni quesiti ai quali la giunta comunale dovrà fornire risposta scritta.

Oltre a chiedere come mai non si è ancora intervenuti per ripristinare il semaforo nei pressi del bar Benvenuti e quello lampeggiante a Sanzenone, Marco Santini intende sapere se non sia stata valutata l’esigenza di intervenire prima dell’inizio della bella stagione per rallentare il traffico e quindi rendere sicuro e vivibile il tratto di centro abitato tra la strada del capitello e la piazza di Tassullo con il posizionamento di un servizio semaforico.