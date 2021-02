Rovereto: depredato nella notte il negozio Infinity di viale Vittoria

«In un periodo come questo dove le attività sono state soggette a chiusure forzate e difficoltà economiche mi sento non solo amareggiata, derubata ma soprattutto triste per il modo in cui si è toccato il fondo derubando a chi ogni giorno si fa in quattro per portare avanti l’attività e dipendenti» – Queste le tristi parole di Carmen Giuliana rilanciate sulla pagina di «Se sei di Rovereo …» dopo la brutta sorpresa trovata ieri mattina all’apertura del negozio di Viale Vittoria 42/ a Rovereto alle 8.30.

«Credevo che la zona di Borgo Sacco fosse un posto sicuro, ma adesso sono costretta a ricredermi. Durante la notte ci hanno saccheggiato il centro estetico. Hanno rubato fondo cassa, tablet e un cellulare. In questo periodo ci vuole un pò di solidarietà, chiunque abbia visto, sentito o abbia qualche informazione utile si faccia avanti. Stiamo prendendo provvedimenti per rendere il negozio più sicuro. Grazie per chiunque ci aiuti a trovare il colpevole»- Conclude la titolare del centro estetico Infinity.

L’esercizio commerciale nella notte è stato preso di mira dai ladri che dopo aver scardinato la porta si sono impossessati di tutti i beni di valore presenti nel negozio. I delinquenti hanno approfittato del coprifuoco e quindi del deserto serale per colpire indisturbati. Nessuno ha sentito nulla.

