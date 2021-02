Piccoli sportivi crescono a Ton grazie al progetto “Scuola e Sport”

Anche a Vigo di Ton ha preso il via nel mese di gennaio il nuovo progetto “Scuola e Sport”.

Si tratta di una proposta organizzata dal Coni – Comitato Provinciale di Trento in collaborazione con l’Ufficio Educazione Fisica della Provincia autonoma di Trento e il Comune di Ton, il quale sostiene e finanzia l’iniziativa, che vede il coinvolgimento dei bambini delle classi terza e quarta della scuola primaria.

L’iniziativa ha valenza biennale e si sviluppa su cinque mesi, da gennaio a maggio, con il susseguirsi di cinque discipline sportive diverse.

I tecnici adeguatamente formati dalla Scuola Regionale dello Sport del Coni entrano in affiancamento all’insegnante di classe nelle ore curriculari di educazione motoria e così, nell’arco dei due anni, gli alunni hanno modo di conoscere i gesti motori propedeutici delle varie discipline sportive presenti sul territorio.

Le attività nella scuola di Vigo di Ton sono dedicate, come detto, alle classi terza e quarta elementare e le associazioni locali che hanno aderito all’iniziativa sono Usam Baitona per la parte legata all’atletica, Us Bassa Anaunia per le discipline pallavolo e calcio e Asd Orienteering Monte Roen per l’attività di orienteering.

Il sindaco Ivan Battan (nella foto in alto) si dice soddisfatto di come si sta sviluppando il progetto. «In questo momento particolare è ancora più importante collaborare per permettere ai ragazzi di avvicinarsi allo sport in sicurezza e seguiti da tecnici preparati, sui quali, fortunatamente, possiamo contare anche nel nostro territorio – commenta il primo cittadino –. Grazie a loro è possibile realizzare momenti formativi anche in campo sportivo. Un ambito fondamentale, perché lo sport è un diritto di tutti».

