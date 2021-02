Incentivo rottamazione acquisto auto elettriche. La provincia andrà avanti con gli aiuti economici

Il vicepresidente della giunta Mario Tonina ha affermato che la Provincia è intenzionata ad andare avanti con gli aiuti economici per tutti coloro che abbiano intenzione di acquistare un’auto ecologica, sostituendola con la propria auto inquinata, ma che non possiedono risorse economiche sufficienti per farlo.

L’entità degli aiuti e le modalità verranno definite più avanti quando lo Stato farà chiarezza su alcuni elementi. Per auto ecologica s’intende un’auto elettrica, ibrida o comunque a basso impatto ambientale.

Camilla Girardi, (foto) alla guida di Federauto Trentino di Confcommercio, ha chiesto che gli aiuti economici vengano associati con gli incentivi alla rottamazione delle vecchie auto e non più al passo con le nuove normative di emissioni. La Provincia si è detta intenzionata a discuterne. Federauto chiede inoltre di imitare le altre città consentendo alle auto elettriche di sostare nei parcheggi blu senza pagare.

Pubblicità Pubblicità

L’anno scorso circa 700 mezzi sono stati acquistati grazie ai contributi aggiuntivi della Provincia. Si tratta del 6% su un totale di 11 mila immatricolazioni.

Molte auto in leasing o di flotte aziendali sono in realtà formalmente immatricolate in Trentino al fine di pagare un imposta molto bassa sul passaggio di proprietà (Ipt), e quindi facendo capo ad aziende non possono essere conteggiate fra le auto acquistate da persone fisiche.

La norma a livello nazionale approvata per il 2021 prevede per un veicolo con emissioni da 0 a 20 g/kmsi uno sconto che va da 10 mila euro con rottamazione a 6 mila euro senza rottamazione. Per un veicolo con emissioni tra 21 e 60 g/kmsi lo sconto oscilla fra i 6.500 e i 3.500, mentre per un veicolo con emissioni tra 61 e 135 g/kmsi lo sconto è pari a 3.500 euro solo con una rottamazione.

Pubblicità Pubblicità