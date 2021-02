Coronavirus: 4 morti nelle ultime 24 ore. In Trentino trovato un positivo con la variante inglese

Torna sotto la soglia dei 200 il numero dei pazienti covid ricoveri negli ospedali trentini. Il dato si ricava dall’ultimo bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che informa inoltre di 4 nuovi decessi e di 311 nuovi positivi. Oggi il governatore Maurizio Fugatti ha comunicato che in Trentino è stato trovato un positivo con la variante inglese.

L’uomo residente in val di Fassa ha avuto contatto con persone dell’Alto Adige dalle quali presumibilmente è stato contagiato. L’uomo è pauci sintomatico.

Contrariamente a quanto riportato oggi sulla stampa locale, l’assessore alla salute Stefania Segnana ha precisato che: “E’ del 29 gennaio scorso la deliberazione con la quale abbiamo stabilito di potenziare le attività di diagnostica ed in particolare, attraverso una collaborazione dell’Azienda sanitaria provinciale con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di partecipare al progetto di sequenziamento del virus, coordinato dal Laboratorio Nazionale di Riferimento per SARS-CoV-2 presso l’Istituto Superiore di Sanità. Questo provvedimento ha anticipato di due giorni la circolare del Ministero della Salute del 31 gennaio, con la quale appunto si dava corso al progetto di rete nazionale per il sequenziamento di SARS-Cov-2, coordinata dal Laboratorio Nazionale di Riferimento presso ISS”.

E ancora:“Stiamo partecipando attivamente al sistema di allerta per intercettare le varianti del Coronavirus che circolano in Italia – precisa ancora l’assessore Segnana -, ad oggi infatti l’Azienda sanitaria ha da poco effettuato il quarto invio di campioni all’IZSVe, come concordato con l’Istituto Superiore di Sanità. Proprio ieri sera abbiamo avuto una prima risposta da parte di IZSVe, con la segnalazione di un primo soggetto colpito da questa variante, per il quale è già stata avviata l’indagine epidemiologica”.

Nel dettaglio tornando ai dati, oggi si sono registrati 62 nuovi casi positivi al molecolare e 249 all’antigenico. I molecolari hanno quindi confermato 89 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I bambini e ragazzi in età scolare che hanno contratto l’infezione oggi sono 41. Sono invece 42 invece i nuovi contagi fra ultra settantenni.

La situazione dei ricoveri ospedalieri, come accennato, migliora, per effetto del numero delle dimissioni che è stato superiore ai nuovi ingressi (19): attualmente nei vari reparti sono curati 188 pazienti Covid, (-7 rispetto a ieri) di cui 26 in rianimazione. (- 1 rispetto a ieri)

In ospedale purtroppo è avvenuto un decesso dei 4 segnalati oggi. I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 2.160, mentre i test rapidi notificati all’Azienda sanitaria sono 1.627 tamponi.

Sono 32.768 il numero delle vaccinazioni fino a questo momento con 12.881 (tra prime e seconde dosi) riservate ad ospiti di residenze per anziani. I

CORONAVIRUS ITALIA – Non accenna a calare il numero dei contagi in Italia. Sono 12.074 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 10.386) su un totale di 294.411 test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. È quanto emerge dal bollettino di oggi, mercoledì 17 febbraio, del Ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, dunque, nel nostro Paese i contagi sono dunque 2.751.657.

Nell’ultima giornata sono stati registrati 369 morti per Covid (ieri erano 336), per un totale di 94.540 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti salgono a 2.268.253 (+16.519). I casi attualmente positivi sono 388.864 (-4.822), di cui 18.274 ospedalizzati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.043. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia, seguita dalla Campania. Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora sono 3.122.631 mentre i vaccinati completi sono 1.295.514.