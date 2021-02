Bolzano: intubato con la mano stretta a Dumbo. Una foto di speranza che commuove il web

Accanto alla foto, la didascalia di Pizzini: “Nella foto si vede un giovane paziente con sindrome di down. Questa è la sua prima notte passata nella terapia intensiva Covid-19 di Bolzano. Per tutta la notte il suo Dumbo gli ha fatto compagnia. Dato che le sponde del letto sono un po’ basse il Dumbo gigante ogni tanto cadeva fuori dal letto. Ma ogni volta un infermiere o un dottore sopraggiungeva quasi di scatto per rimetterglielo a letto. Ha passato così una notte tranquilla e di giorno ci ha salutato tutti con baci lanciati con la mano”,

In effetti il Covid19 è anche questo, oltre alle chiusure, alle rinunce e alla malattia vera e propria, c’è anche la solitudine di un virus che si combatte con l’isolamento. La malattia in solitudine è una dura prova per chiunque, per qualcuno, però, è un po’ più difficile e pesante che per altri, ma a volte basta un oggetto a rassicurare, un peluche soffice a cui tenere la mano.

Il progetto del videomaker Pizzini, che da tempo si occupa di documentari, è nato dopo il racconto di un’amica che lavora in terapia intensiva e che ha avuto a che fare con i negazionisti sui social.

Ha deciso così di seguirla nel suo lavoro, dopo aver ottenuto tutti i permessi del caso, per far capire alle persone che cosa sta davvero accadendo negli ospedali e quanto lavoro svolgono gli operatori sanitari in questo delicato momento.