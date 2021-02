Bocciatura mozione Baby gang, Divan: «Dispiace la mancanza di interesse da parte della maggioranza sul tema della sicurezza»

E’ stata presentata ieri sera dai gruppi di minoranza del centro-destra e di Europa Verde una mozione al consiglio comunale di Rovereto che aveva da oggetto:”Baby gang, droga e degrado urbano, urge un nuovo piano di contrasto.”

La mozione è stata bocciata, come ampiamente pronosticato da molti, dalla maggioranza. (qui articolo)

“Gli ultimi gravi episodi che, a Rovereto, hanno visto all’opera una baby gang composta da un gruppo di ragazzi tra i 15 e i 20 anni che, tra pestaggi e spaccio, di fatto hanno seminato il panico in città, costituiscono un fenomeno evidentemente grave e che obbliga tutti, rappresentanti delle istituzioni e cittadinanza, ad una riflessione; riflessione che in qualche caso, specie a livello politico , non può che farsi autocritica.” Così è stato presentato il problema del degrado dentro le mura del consiglio comunale di Rovereto.

Durante il dibattito in consiglio è emerso che i provvedimenti proposti per cercare di arginare il problema erano secondo il gruppo di minoranza, in particolare nell’attuale situazione emergenziale erano più che condivisibili dalla maggioranza in alcune sue parti. Il problema esiste ha spiegato la maggioranza, per per risolverlo servono altri percorsi.

La mozione voleva implementare le unità e la dotazione della Polizia Municipale con ulteriori sistemi di protezione. Era richiesto l’impegno a rafforzare la videosorveglianza e a creare un’apposita unità cinofila.

Inoltre veniva chiesto al comune di “provvedere in tempi brevi a dare dignità e sicurezza agli spazi pubblici adiacenti la piazza dell’Urban city ed in particolare a quelli nei pressi della fontana che crea una sorta di slargo tra via Don Rossaro e il percorso del giardino delle essenze. In particolare all’illuminazione notturna di detta area, nonché quella di Vicolo Parolari e spazi adiacenti al Museo Civico, al ripristino del funzionamento della fontana e dei suoi giochi di luce ed acqua e al mantenimento del verde.”

Infine, nella mozione era richiesto anche di agire nel monitoraggio del dilagante fenomeno del bullismo giovanile. La mozione è stata bocciata e non è stata data la disponibilità a trattare un eventuale emendamento.

“La maggioranza non ha ritenuto di proporre alcuna modifica ai punti della mozione; dimostrando disinteresse verso un tema secondo me merita assoluta rilevanza. Dispiace la mancanza di interesse della maggioranza a condividere con una grande fetta di cittadini roveretani dei temi molto importanti come quello della sicurezza.” Così si è espresso il giovane consigliere comunale della Lega Leonardo Divan in merito alla questione.