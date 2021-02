Un anno fa la rimpatriata dei “Boci del Number”. L’ultimo evento prima del lockdown

Era il 15 febbraio del 2020, giusto un anno fa, la “rimpatriata” dei Boci del Number era stata l’ultima serata spensierata in un periodo che poi si sarebbe trasformato in un incubo per il Trentino, l’Italia e il mondo.

Dopo solo una settimana da quel appuntamento di successo tutto è cambiato, le nostre vite sono state travolte dal Covid-19 con misure via via sempre più restrittive. Mai come ora c’è bisogno di infondere fiducia, non arrendersi ma sperare che questo incubo possa finire e riprenderci le nostre vite, la nostra libertà, la nostra spensieratezza e la voglia di divertirci.

Afro Funky 80 la festa delle generazioni che hanno vissuto gli anni gloriosi della musica e dell’aggregazione è stata la dimostrazione che anche se siamo un po’ in là con gli anni, la voglia di divertirsi c’è ancora. Non è stato un “remember Number One” ma una vera reunion di compagnie che, negli anni 80 aveva il suo punto di ritrovo nella discoteca di Pergine Valsugana, per poi partire alla volta di discoteche storiche fuori regione, il Cosmic, il Thyphoon, il Chicago, tanto per citarne alcune.

In quella serata i protagonisti non erano i dj che si sono susseguiti alla consolle, ma i “Boci” che, dopo quasi 40 anni hanno avuto l’occasione per rivedersi, ritrovarsi per ballare, ma anche per raccontarsi. Molti si erano persi di vista infatti, perché pur vivendo nella stessa città, per motivi di famiglia e lavoro, non si erano più rivisti.

Questo infatti era lo spirito dell’iniziativa, rivivere attraverso la musica quegli anni spensierati, senza cellulari e social, quando ci si dava appuntamento da un sabato sera o domenica pomeriggio alla settimana successiva.

E per ricreare la scenografia di quegli anni non potevano mancare le meravigliose Citroën, status symbol dell’epoca, miti intramontabili, grazie al Gruppo Citroën di Treviso e di Camposampiero (PD) che hanno reso magico il parcheggio del Teatro Matisse di Pergine Valsugana con i Ds, Squalo, 2 CV in bella mostra.

Sembrava davvero un tuffo nel passato, come se il tempo si fosse fermato. Gente comune che passando per caso rimaneva sorpresa da quella scenografia e si chiedeva cosa stesse succedendo.

Ebbene, a distanza di un anno è ancora vivo il ricordo di tutti quelli che hanno partecipato e per questo ringrazio la sinergia che si è creata fra il Carrozzone Eventi di Trento, lo Star Lake City di Buttapietra (VR) e Afro Funk Vicenza, a dimostrazione che le collaborazioni possono solo fare bene alla comunità. Quella sera si è davvero percepito un sentimento di amicizia e non lo nascondiamo, anche di commozione.

Il ringraziamento va anche ai Dj’s che hanno animato la serata, a partire dall’aperitivo a notte inoltrata: Giulio Milani, Pierpaolo Rossi, Mauro USA’S, Attilio Carollo, Angiolino Conti e ovviamente Pio Leonardelli e l’inseparabile percussionista Armandino Drums, oltre a Manuel Canzian per le luci.

Per concludere, invitiamo a non perdere la speranza, niente è per sempre, neppure la pandemia, cerchiamo di superare questo momento difficile, con la promessa di ritrovarci presto.